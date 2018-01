Civitavecchia – Gino De Paolis: “Vogliamo continuare il grande lavoro fatto con Zingaretti”

CIVITAVECCHIA – Presentazione ufficiale questo pomeriggio della candidatura di Gino De Paolis al consiglio regionale. Nella sede del comitato elettorale di viale Baccelli, gremita di simpatizzanti, De Paolis ha annunciato che correrà con la lista civica Zingaretti presidente, a sostegno ovviamente del governatore uscente Nicola Zingaretti. Al fianco di De Paolis, il vicepresidente della Pisana Massimiliano Smeriglio, la candidata al consiglio regionale Marta Bonafoni, il presidente della Cpc Enrico Luciani e l’ex capogruppo consiliare di Sel Ismaele De Crescenzo.

“Mi candido con Zingaretti per una questione di coerenza – dichiara De Paolis – abbiamo portato avanti politiche chiare. In questi cinque anni ho avuto sempre chiaro in mente il voto di tutte le persone che hanno deciso di puntare su di me. Abbiamo fatto un grande lavoro, partendo da una situazione molto difficile”. Lungo l’elenco delle iniziative realizzate, dal lavoro all’ambiente, dalla sanità al sociale, passando questioni spinose come ridimensionamento Ater e Asl Roma 4.

E poi l’acqua pubblica. “Abbiamo anche riavvicinato la Regione ai cittadini”, sottolinea De Paolis, che punta proprio sul contatto diretto con la gente che da anni porta avanti. E poi c’è la questione politica. “La sinistra in Regione c’è e c’è stata, e il centrosinistra può ripartire, a livello nazionale, proprio dall’esempio Zingaretti”, aggiunge De Paolis. Un modello da esportare, ma anche da confermare, senza paracaduti, come affermato da Smeriglio: “puntiamo tutto sulla Regione Lazio, senza piano B o poltrone di riserva.

C’è una squadra unita, che spinge forte e la prima iniziativa della campagna elettorale fuori Roma qui a Civitavecchia è un segnale eloquente”. Insieme a De Paolis, come detto, anche Bonafoni, che ha sottolineato il lavoro fatto insieme, tra sociale e lavoro, ambiente e scuola, portando avanti “una visione comune e ricostruendo una Regione che abbiamo trovato a pezzi”.

Applausi ripetuti da una sala piena di simpattizzanti. Un segnale forte per Luciani. “Possiamo farcela, oggi qui c’è tanta gente, che vuole bene a De Paolis, che in questi anni ha dimostrato un modo diverso di agire, con la politica del fare e stando vicino alla gente”, il commento del presidente della Cpc.