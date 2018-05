Viterbo – Tragedia a piazza Vittorio Veneto. Anziano suicida si è lanciato dalla finestra di casa

VITERBO – Erano da poco passe le 11 quando un tonfo sordo e subito dopo le urla della gente hanno fatto capire che si era appena consumata una tragedia. Un uomo anziano, del quale ancora non si conosco le generalità, si è buttato dalla finestra di casa situata al terzo piano e ponendo così fine alla propria esistenza a poche decine di metri dal monumento ai marinai d’Italia.Strazianti le urla di dolore della moglie che veniva tenuta lontana dal corpo del marito. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita. I soccorritori, giunti pochi minuti dopo la tragedia, non hanno che potuto constatare la morte dell’uomo che è stata praticamente immediata. Ancora sconosciute le cause che lo hanno spinto all’estremo gesto.

