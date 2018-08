Civitavecchia – Cozzolino ‘Inacettabile che Zingaretti annunci corsie preferenziali’

“Questo è usare le istituzioni in maniera personalistica, uno dei tanti problemi che affligge l’Italia da tempo e che dobbiamo superare”

CIVITAVECCHIA – “Nei giorni scorsi il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha appoggiato il candidato sindaco di Santa Marinella del suo partito utilizzando parole che mal si conciliano con il ruolo di un’istituzione”, afferma, in una nota, Antonio Cozzolino, sindaco di Civitavecchia.“Capisco che un Governatore del Pd appoggi un candidato del Pd, non capisco e non accetto che si dica apertamente, come se fosse la cosa più normale del mondo, che se il candidato del Pd vincerà le elezioni questo avrà corsie preferenziali per l’approvazione dei progetti dell’amministrazione locale.

Più volte in questi anni- prosegue la nota- abbiamo lamentato la mancata leale collaborazione fra enti: l’esempio più lampante e la mancata discussione in consiglio regionale del “piano di risanamento della qualità dell’aria” approvato all’unanimità dal Comune di Civitavecchia ormai quasi 2 anni fa.

Un Governatore dovrebbe svolgere il suo ruolo in maniera imparziale e ascoltare tutti i Comuni con la stessa attenzione, a prescindere dal colore politico del Sindaco pro tempore eletto dai cittadini del territorio.

Non si può vivere in perenne campagna elettorale e – conclude la nota- non si può avere una corsia preferenziale per i Comuni del proprio partito. Questo è usare le istituzioni in maniera personalistica, uno dei tanti problemi che affligge l’Italia da tempo e che dobbiamo superare.”