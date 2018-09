Rivoluzione scolastica in Umbria: dal primo settembre via al nuovo ‘polo’ sperimentale

Tante le esperienze dedicate all’educazione dei più piccoli, anche se nel mondo il diritto all’istruzione è negato a 123 milioni di bambini; Il ruolo di ActionAid: adozioni a distanza per aiutare bimbi e famiglie

Nasce in Umbria il nuovo ‘polo’ per l’infanzia, che punta ad una nuova e rivoluzionaria formula educativa. Si tratta di un “servizio innovativo e sperimentale che prevede la collocazione in una struttura unica o in strutture contigue fruibili da tutti i bambini da 0 a 6 anni, con spazi esterni ed interni adeguatamente attrezzati” spiegano in Regione.

La rivoluzione umbra, unica nel genere nel mondo della scuola italiana, sarà avviata dal primo settembre: “Non più due entità distinte – ha affermato l’assessore regionale all’istruzione Antonio Bartolini -, come è stato fino ad oggi, tra “Asili Nido” da zero a tre anni e “Scuola Materna” da quattro a sei anni, ma un unico Polo, che va da zero a sei anni, che si caratterizza come un laboratorio permanente di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio“.

Una struttura che favorirà anche “la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi, spazi e risorse professionali, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età, dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno”.

Sono tante le realtà impegnate quotidianamente nello sviluppo dei servizi dedicati ad educazione e istruzione, per offrire ai bambini un’opportunità unica qual è quella del diritto all’istruzione.

Parliamo di un diritto che purtroppo è negato a 123 milioni di bambini nel mondo, già a partire dalla più tenera età.

Lotta alla povertà e garanzia del diritto allo studio

Povertà sempre più spesso fa rima con analfabetismo, che sono al tempo stesso causa e conseguenza l’una dell’altra. Sui numeri dell’analfabetismo e sulle opportunità da regalare ai più piccoli ci fa riflettere ActionAid, che da sempre è impegnata nelle adozioni a distanza. Una ricetta semplice ma efficace quella delle adozioni a distanza ActionAid, l’associazione internazionale indipendente che lavora in Italia dal 1989, e sviluppa programmi di sostegno a distanza a supporto dei bambini e delle località che li ospitano.

“Grazie alle donazioni possiamo avviare interventi a lungo termine che intendono eliminare le cause della povertà, con il fine ultimo di rendere le comunità, un giorno, autosufficienti e indipendenti – spiegano dal team di ActionAid -“. ActionAid con l’adozione a distanza e campagne di sensibilizzazione promuove il diritto all’istruzione, https://adozioneadistanza.actionaid.it/magazine/back-school/. Grazie agli oltre 130.000 donatori che l’hanno scelta per permetterle di sviluppare progetti nelle zone più povere del mondo.

Le adozioni provengono da famiglie, privati cittadini e aziende, che credono nella possibilità di migliorare il mondo proprio attraverso l’utilizzo delle adozioni a distanza. Analfabetismo: una piaga soprattutto femminile

I numeri dell’analfabetismo rivelano una preponderante presenza di bambine fra coloro ai quali è negato il diritto allo studio. Cause che trovano una spiegazione soprattutto all’interno delle famiglie. Non è solo la povertà a spingere le famiglie a non mandare le bambine a scuola, ma anche una spiacevole condizione sociale che vede troppo spesso le piccole rinchiuse in casa a fare da schiave a padri e mariti. La condizione femminile nel mondo è terribile e le bambine non vanno a scuola perché per loro le famiglie decidono matrimoni e gravidanze precoci, ed uno stile di vita diverso da quello che desiderano per i figli maschi.