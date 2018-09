Civitavecchia – Patrizio Carraffa nel direttivo regionale della Lega

CIVITAVECCHIA – La nota di nomina di Patrizio Carraffa inviata dal coordinatore regionale Francesco Zicchieri è stata resa pubblica dallo stesso sul suo profilo Facebook. “Con grande senso di responsabilità, onore e voglia di fare, sono lieto di comunicarvi che oggi in data 12.09.2018 ho ricevuto la nomina a membro del direttivo regionale della Lega Lazio dal coordinatore on. Francesco Zicchieri che ringrazio per la stima e la fiducia che ha riposto in me affidandomi questo delicato ed importante incarico.

Un doveroso grazie va naturalmente a tutti i nostri deputati e senatori ed in generale a tutti gli eletti nella nostra regione. ++Se siamo uniti non ci ferma nessuno++ Forza Lega, forza #capitano Matteo Salvini

Pronto per le sfide del futuro.”

La Lega si sta preparando alla battaglia elettorale anche su Civitavecchia dove gli ordini di scuderia sono chiari ed inequivocabili. Si corre da soli alle prossime elezioni amministrative.