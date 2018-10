Olbia, maltempo e trasporti: annullata tratta per Civitavecchia

OLBIA – Il maltempo che sta attanagliando lo stivale, e che oggi arriverà anche sull’Isola della Sardegna sotto forma di vento forte e mareggiate, potrà rendere difficoltosi i collegamenti nei prossimi giorni.

Già da ieri sera è stata annullata la tratta da Olbia a Civitavecchia operata da Tirrenia. I passeggeri sono stati riprotetti sulla Olbia-Livorno della Moby, che è partita regolarmente. Chi ha necessità di partire e non ha ancora fatto il biglietto, può raggiungere lo “stivale” optando per il porto toscano.

Per quanto riguarda la giornata di oggi e domani non ci sono certezze: dipende da come si evolverà il meteo.