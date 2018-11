Coldiretti Lazio- Cambio ai vertici, David Granieri eletto vice presidente nazionale

L’ assemblea dei delegati di tutte le regioni ha inoltre nominato Ettore Prandini come nuovo presidente nazionale

ROMA- David Granieri, giovane e dinamico imprenditore, proviene da Nerola, dove è titolare di un’importante e affermata impresa agrituristica, si è affermato rappresentando un punto di riferimento prima provinciale e poi regionale per i tanti agricoltori del Lazio. spendendosi per tutti gli imprenditori agricoli: «È un nostro obbligo morale tutelare anche chi non ha rappresentanza» aveva dichiarato di recente. E il 7 novembre è arrivato per lui il prestigioso incarico alla vicepresidenza, eletto all’unanimità dall’Assemblea dei delegati riunita presso Palazzo Rospigliosi a Roma, sede della maggiore organizzazione di imprese agricole d’Italia che vanta 1,6 milioni di associati. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Coldiretti di Viterbo Mauro Pacifici:“Siamo orgogliosi di essere rappresentati da una persona preparata come Granieri, in qualsiasi tavolo di confronto, sia all’interno che all’esterno della nostra realtà, ha sempre ricevuto consensi. Si occuperà del centro Italia in maniera eccellente come ha fatto fino ad oggi”. Mentre Ettore Prandini, 46 anni, lombardo con tre figli, è il nuovo Presidente nazionale di Coldiretti. Laureato in giurisprudenza, Prandini guida un’azienda zootecnica di bovini da latte e gestisce un’impresa vitivinicola con produzione di Lugana. Dal 2006 è alla guida della Coldiretti Brescia mentre dal 2012 è al vertice della Coldiretti Lombardia. Dal 2013 è inoltre vice Presidente dell’Associazione Italiana Allevatori e Presidente dell’Istituto Sperimentale Italiano “L. Spallanzani”. E’ stato eletto Presidente dopo aver ricoperto per quattro anni la carica di vice presidente nazionale.