Staffette di Natale di Marcia a Roma con la Finass Atl. Viterbo e l’Alto Lazio

ROMA – Giornata di premiazioni finali per il 37° Trofeo Lazio, 12° Trofeo Fulvio Villa di marcia. Domenica 16 dicembre il Centro Sportivo Esercito, alla Cecchignola (Roma), ha ospitato la vicepresidente del Coni Alessandra Sensini, campionessa olimpica di windsurf a Sydney 2000, a medaglia in quattro edizione consecutive dei Giochi da Atlanta a Pechino.

Alla presenza del vicepresidente del CR Lazio Maurizio De Marco e dei consiglieri Orazio Romanzi e Rosario Petrungaro, Sensini si è complimentata per l’attività del comitato regionale e ha premiato i protagonisti del “tacco-e-punta” laziale. Alla Cecchignola, nella mattinata, si è tenuta la “Staffetta di Natale” arrivata alla 40esima edizione e nata da un’intuizione di Fulvio Villa.

Record di partecipanti con circa 200 marciatori e una perfetta organizzazione del Kronos Roma.

Nella squadra che vedeva al via 4 concorrenti della categoria Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e ed Assoluti M/F 3° posto la staffetta composta da Carlotta Flamini, , Marco Belli e Giada Loreti ed il portacolori dell’Atletica Alto Lazio Michele Santoni che hanno marciato in (42:46.1). 16° posto per la squadra composta da Paci, Santilli, Tofani e la portacolori della Finass Atletica Viterbo Giulia Mecarini. In pista anche le staffette Esordienti dove si sono distinte Sara Cianchelli e Melita Bertoccini. Le premiazioni nel pomeriggio del Trofeo Villa 2018 hanno visto salire sul palco ancora Michele Santoni 6° classificato negli Allievi, Beatrice Laurenti tra le Ragazze e Sara Cianchelli nelle Esordienti. Gli atleti viterbesi delle due società del Capoluogo sono state accompagnate in gara dai tecnici Linda Misuraca e Federica Gregori che insieme ad Umberto Battistin stanno portando alla ribalta regionale sempre più atleti delle categorie giovanili.