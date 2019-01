Viterbo – Il Caffeina Christmas Village non si ferma più

Ancora migliaia di visitatori per il villaggio di Babbo Natale a Viterbo: c’è tempo fino al 6 gennaio per venire a trovare la Befana

C’è ancora spazio per tutte le bambine e i bambini che vorranno venire a conoscere la Befana, che da qualche giorno li aspetta nella sua grotta presso la Posta dei Bambini del Caffeina Christmas Village. Il villaggio di Natale di Viterbo continua ad accogliere migliaia di visitatori con un incremento delle visite rispetto all’edizione 2017 – comunica l’organizzazione – ormai stabile su un aumento a due cifre per non parlare delle oltre 14mila persone che hanno scaricato il buono sconto per l’ingresso dall’inizio della manifestazione.

Anche nella giornata del 1 gennaio 2019 viali e piazze riempite dai tanti ospiti che hanno scelto il capoluogo della Tuscia per incontrare Babbo Natale nel suo quartier generale a palazzo degli Alessandri, o per divertirsi insieme ai suoi magici aiutanti – elfi e fate – nel Villaggio di piazza San Carluccio, dove giochi incantati e dimore fatate accolgono i piccini conducendoli all’incontro con il grande drago buono che sorveglia lo sfavillante tesoro. Tappa obbligata poi quella al presepe al coperto più grande del mondo, allestito nel sotterraneo del palazzo dei Papi in piazza San Lorenzo. Infine è il momento di un giro ai tanti mercatini di prodotti di qualità prima di andare ad incontrare la vecchina più buona di tutte, la Befana, che aspetta tutte le bimbe e i bimbi in piazza Scacciaricci.

Caffeina Christmas Village è nel cuore medioevale di Viterbo, aperto ogni giorno dalle 10 alle 20, fino al 6 gennaio 2019 compreso; sul sito ufficiale della manifestazione è ancora possibile scaricare il buono sconto per l’ingresso.