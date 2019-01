Santa Severa: gli ultimi 2 giorni con gran finale al “Magico Castello di Babbo Natale”

SANTA SEVERA – Gran finale al Villaggio di Natale al castello di Santa Severa, il 5 e 6 gennaio oltre alle coreografiche luci e installazioni che animano a festa cortili e piazze propone una due giorni da non perdere.

Tantissimi gli eventi in programma, si parte lo spettacolo Alice nel paese delle meraviglie che assieme al Cappellaio Matto e la Regina di Cuori vi aspettano in Manica Lunga ogni ora dalle 12 fino alle 18.30. E non poteva mancare in entrambe i giorni La Befana, la vecchietta più simpatica e generosa del Natale che farà visita ai bambini. E poi animazione degli artisti di strada e mangiafuoco sul piazzale del Fontanile, al posto della pista di pattinaggio, sono previsti con ingresso libero, una serie di spettacoli per adulti e bambini; il 5 gennaio alle ore 16.00 esibizione scuole di ballo Cam Dance di Alessio Nunzi e La Fenice di Marilena Ravaioli. Sempre il 5 gennaio alle ore 16.00 in Sala della Legnaia, FataLilla presenta il libro “L’ABC del Cinema” di Chiara Alivernini con la partecipazione straordinaria di Simona Loreti, mentre il 6 gennaio alle ore 15.30 esibizione di danza della scuola Danzero di Tiziana Orsomando. Alle ore 16.00 concerto di musica natalizia del gruppo Slow Christmas Club. Infine, fino al 6 gennaio si può visitare la mostra inedita “Un nuovo Lazio“, dedicata ad oggetti per la casa realizzati da designer e produttori che propongono oggetti che si ispirano a monumenti, pitture e sculture, paesaggio e storia del periodo etrusco, rivisitati secondo una propria libera interpretazione.

Il progetto promosso dalla Regione Lazio, è realizzato dalla Seven produzioni con il supporto di Metalux e Polyscenica, e di Thun per l’allestimento tematizzato delle aree ospitalità, con la supervisione organizzativa di LAZIOcrea in collaborazione con Comune di Santa Marinella, MiBAC e Coopculture.

Passeggiando tra le tipiche casette in legno del mercatino di Natale, dove è possibile trovare oggetti artigianali e sfizioso street food preparato con prodotti tipici locali i bambini vengono accolti dagli Elfi per raggiungere Babbo Natale nella sua casa dove, dopo la foto di rito, possono visitare la Magica Cucina e la Fabbrica dei Giocattoli, in un coloratissimo mondo di giocattoli e nastri colorati.

Inoltre approfittando anche di una speciale promozione si possono visitare i musei del castello e fare un viaggio nel passato nell’antico porto etrusco e nel santuario di Pyrgi, con la realtà virtuale oltre a esplorare le ricostruzioni realizzate con la realtà aumentata.

INFO

www.ilmagicocastellodibabbonatale.it

Orari del Villaggio

5 e 6 gennaio dalle 10.00 alle 20.00

Costo biglietti:

0-6 anni Gratuito

7-12 anni €5

Intero €10