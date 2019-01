Abolizione vitalizi, il M5s deposita in Regione la proposta di legge

TARQUINIA – Presentata in Regione Lazio la proposta per l’abolizione dei vitalizi da parte dei consiglieri del Movimento 5 stelle con prima firmataria Valentina Corrado. In una nota i consiglieri del M5S comunicano che il 7 gennaio è stata depositata “una proposta di legge per l’abolizione dei vitalizi in erogazione con il conseguente ricalcolo delle pensioni per ex consiglieri, ex assessori ed ex governatori del Lazio sulla base del sistema contributivo vigente per i lavoratori delle Pubbliche amministrazioni”.

“Un adeguamento chiesto da tempo – aggiungono – ma oggi ancora più urgente visto che a stabilirlo è la recente legge di Bilancio approvata dal Parlamento, che prevede, in caso di mancato adeguamento, la mancata erogazione del 20% dei trasferimenti da parte dello Stato. Si tratta di una proposta che presentiamo da ormai sei anni in Regione e ora necessaria per dare attuazione a quanto previsto nella legge di bilancio e restituire normalità a un trattamento previdenziale che a oggi ha tutti i connotati di un trattamento di favore che computa ai fini del vitalizio persino la diaria”.

“Al di là del dare effettivo corso a quanto promesso in campagna elettorale, – dichiara la consigliera regionale Silvia Blasi – a mio parere è un atto doveroso e di equità che prevede un taglio ai costi della politica a carico del consiglio regionale che, vale la pena ricordare, costa ai cittadini laziali circa 76 milioni di euro di questi circa 16 riguardano proprio la spesa dei vitalizi per gli ex consiglieri regionali” .