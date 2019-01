IL FROSINONE SUBISCE UN’UMILIANTE MANITA DALL’ATALANTA

Un Frosinone con assenze pesantissime ha subito una umiliante sconfitta casalinga 《5~0》 da parte dell’Atalanta nella prima giornata del girone di ritorno.

Quello che preoccupa di più, al di là della situazione di classifica, è l’aspetto psicologico e la non reazione che hanno caratterizzato la prova odierna.

Venendo alla cronaca da segnalare dopo dieci minuti la rete di testa di Mancini bravo a sfruttare un cross di Pasalic e nel finale di tempo Zapata, sempre di testa, sfrutta un traversone del solito Pasalic.

Nel secondo tempo era lecito attendersi una reazione dei ciociari ma ciò non è avvenuto ed è definitivamente salito in cattedra Zapata che realizza tre reti finendo la sua prestazione con un poker.

La tifoseria locale ha lasciato lo stadio in anticipo sconsolata per la prestazione e a questo punto l’impegno di domenica a Bologna rimane forse l’ultima chance per coltivare ancora qualche speranza.

Nelle file locali da salvare soltanto la prova generosa di Pinamonti mentre Molinaro e Campbell al momento delle sostituzioni sono stati fischiatissimi.

di Anna Lanzi

FROSINONE-ATALANTA 0-5 (P.t. 0-2 )

MARCATORI Mancini (A) all’11’, Zapata (A) al 45’ p.t.; Zapata (A) al 2’, al 19’ e al 29’ s.t.

FROSINONE (3-5-2) Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania (dal 15’ s.t. Cassata), Molinaro (dal 10’ s.t. Beghetto); Campbell (dal 39’ s.t. Matarese), Pinamonti. A disposizione: Marcianò, Iacobucci, Gori, Sammarco, Salamon, Besea, Verde. Allenatore

AMMONITI

ATALANTA (3-4-1-2) Berisha; Toloi, Djimsiti (dal 38’ s.t. Reca) Reca, Mancini; Hateboer, De Roon (dal 27’ s.t. Kulusevski), Pasalic (dal 15’ s.t. Pessina), Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Rossi, Gollini, Masiello, Palomino, Reca, Gosens, Tumminello, Barrow. Allenatore: Gasperini.

AMMONITI Ghiglione, Matarese per gioco scorretto.

ARBITRO Chiffi di Padova.

