Viterbo – Finanziato il progetto per la terza età “TE”, per la valorizzazione dei Centri Anziani

Viterbo – Progetto TE – Lazio per la terza età, il Comune di Viterbo ha ottenuto un finanziamento regionale riguardante le attività delle persone anziane. A comunicarlo è l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna. I progetti, oggetto del finanziamento, sono stati definiti in collaborazione con i centri anziani del territorio comunale, per poi essere presentati alla Regione dagli uffici del settore servizi sociali lo scorso dicembre.

“Si tratta di una opportunità che ci siamo sentiti di cogliere per dare organicità alle attività dei centri anziani affinché possano sempre più configurarsi come strutture di emanazione pubblica al servizio del cittadino”, ha spiegato l’assessore Sberna.

Il bando promosso dall’assessorato Politiche Sociali e Welfare della Regione Lazio infatti riguardava la valorizzazione delle politiche attive a favore delle persone anziane, con particolare riferimento al mantenimento dell’autosufficienza, il recupero psico-fisico della persona anziana, l’incontro intergenerazionale con le scuole, l’apertura ad altre realtà del territorio. Non solo. Anche interventi mirati al contrasto di fattori discriminanti, causa di emarginazione sociale, e ancora, la condivisione delle conoscenze della nostra cultura tradizionale, fino all’apprendimento delle competenze legate al mondo dell’innovazione tecnologica.

“Sono soddisfatta per aver colto questa opportunità. Il finanziamento infatti ha permesso di implementare la programmazione delle attività svolte dai centri permettendo di aumentare le iniziative e migliorarne la qualità – ha aggiunto l’assessore Sberna – Ringrazio tutti i centri anziani della città che hanno collaborato con il Comune per la stesura dei progetti. Ci metteremo subito al lavoro affinché tutte le iniziative finanziate possano partire e possano essere realizzate nel più breve tempo possibile”.

