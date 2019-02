Civitavecchia – Vitali (FdI): “Raggiungeremo l’obiettivo dell’unità di tutto il centrodestra”

“Grasso e Zappacosta sono amici così come tutti quelli del centrodestra. L’unità fondamentale per spazzare via gli incapaci del Movimento 5 Stelle e il ritorno di una farraginoso e compromesso Partito Democratico”

CIVITAVECCHIA – Fratelli d’Italia sono stati i primi a dare scudisciate a destra e sinistra (tutte interne al centrodestra) per portare partiti di coalizione e anime civiche verso quell’unità che ha permesso di vincere e dominare in Abruzzo.

Dietro le strategie dei “fratelli” Dimitri Vitali che, dopo mesi vissuti nell’ombra, in queste ultime tre settimane ha cercato in tutti i modi di fare da paciere tra le varie anime. Non che ci fossero liti vere e proprie ma diversi punti di vista che, questa volta, sembrerebbero essere superati del tutto.

“Chi viene dal nostro ambiente politico sa bene che sono abituato a ragionare in una certa maniera, prima di tutto viene la vittoria nella nostra città. L’interesse e il bene per una popolazione, vessata, depressa e demoralizzata da un periodo politico davvero atroce. Rappresento la storia e la continuità di FdI a Civitavecchia, questa è la volontà mia e di tutti i miei amici del partito”.

Questo è un Dimitri fortemente motivato che racconta queste ultime ore prima di un annuncio che sembra essere sempre più vicino su una unità di coalizione.

“Dobbiamo riconoscere a Massimiliano Grasso il ruolo di capo dell’opposizione al governo di Antonio Cozzolino e del Movimento 5 Stelle. Le sue battaglie le conosciamo tutti e noi le abbiamo sempre sostenute. Enrico Zappacosta rappresenta la novità di un movimento politico, la Lega, che ha dominato e sta dominando in termini percentuali la scena politica di tutta Italia. Sono amici, siamo amici e con le altre anime civiche non possiamo non trovare un accordo basato soprattutto sul primo vero obiettivo, mandare a casa quell’accozzaglia politica, di persone brave ma totalmente incapaci nel gestire una città importante come Civitavecchia. Non devo certo essere io a dirlo. Basta guardare l’ultima uscita su Fiumaretta per capire che della vita sociale di questa città non hanno capito assolutamente nulla”.

Ecco quindi la conclusione che fa diventare Fratelli d’Italia il fulcro di questa pace non ancora annunciata ma che si respira fortemente in città.

“Fratelli d’Italia hanno avuto un ruolo importante in questo avvicinamento al voto. Siamo stati sempre favorevoli all’unità, sempre. Fin dalla prima ora. Adesso credo che manchi poco e tra persone intelligenti prevale sempre il bene comune e non i personalismi. Massimiliano Grasso è persona intelligente e fondamentale per ricostruire, insieme a Zappacosta, una Civitavecchia che oggi ricorda quella bombardata del dopoguerra. Gli amici di Forza Italia con i vari Roberto D’Ottavio, Giancarlo Frascarelli e via via tutti gli altri, contribuiranno alla rinascita della nostra città”.