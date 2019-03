Civitavecchia2019 – Gonnelli (Lega): “Daniele Perello è entrato a far parte della nostra squadra”

Zappacosta: “Il suo supporto è nuova energia per un partito in crescita a sostegno di Tedesco”

CIVITAVECCHIA – Altro importante ingresso nella Lega di Civitavecchia. Il partito rende ancora più capillare la sua presenza sul territorio grazie all’adesione di Daniele Perello. Consigliere comunale uscente, Perello ha sposato il progetto politico del partito, che punta ad un forte rilancio della città.

“Salutiamo l’adesione di Daniele Perello come un nuovo passo in avanti della Lega a Civitavecchia, dove stiamo continuando a radicarci come forza politica la cui azione e centralità rappresenta un punto di riferimento per tutti”, ha commentato il coordinatore del litorale Nord, Mauro Gonnelli.

“Il dialogo avviato con Daniele – ha aggiunto Enrico Zappacosta, responsabile della lista – ha portato ad un accordo su temi concreti, che il nostro partito sta mettendo al centro dell’azione politica e che lui ha portato avanti con l’azione propositiva da consigliere di opposizione negli ultimi cinque anni. Un’altra energia preziosa per far sì che il progetto della Lega trovi attuazione, anche attraverso l’elezione a sindaco di Ernesto Tedesco”.

Lega con Salvini – Civitavecchia