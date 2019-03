Tarquinia2019 – Entra nel vivo la campagna elettorale della Lega con Edoardo Rixi a sostegno di Giulivi sindaco

“L’economia del mare sulla via degli etruschi” convegno dibattito a cui parteciperanno anche il senatore Umberto Fusco, il presidente dell’AdSP di Palermo Pasqualino Monti e il capitano di Vascello Lorenzo Savarese. Modera l’incontro il direttore dell’AdnKronos Gian Marco Chiocci

TARQUINIA – “L’economia del mare sulla via degli etruschi”, sarà questo il tema del convegno e dell’incontro pubblico che si terrà mercoledì 3 aprile alle ore 18, presso la sala del Consiglio comunale di Tarquinia.

All’incontro parteciperanno il vice ministro dei Trasporti, onorevole Edoardo Rixi, il candidato sindaco della Lega per Tarquinia, Alessandro Giulivi; il presidente dell’Autorità di sistema portuale Sicilia occidentale, Pasqualino Monti; il Capitano di vascello e capo ufficio Politiche comunitarie reparto Pesca marittima del ministero alle Politiche agricole, Lorenzo Savarese; Il vice coordinatore regionale della Lega, senatore Umberto Fusco. Modererà l’incontro il giornalista Gian Marco Chiocci, direttore di Adnkronos.

Tutela delle risorse ittiche, sviluppo della pesca sostenibile, incremento della produzione di acquacoltura in zone di riserva come le Saline. Sviluppo di un mercato del fresco a chilometri zero per le navi da crociera presenti nel porto di Civitavecchia, punto nevralgico della logistica del centro Italia.

Archeologia, arte, natura e patrimonio enogastronomico, tra le opportunità per i milioni di crocieristi che annualmente sbarcano sul territorio. Il sistema mare e il suo dispiegamento nei principali settori dell’economia con 33mila aziende, solo nel Lazio, agganciate ad esso.

Il fondamentale ripristino della storica linea ferroviaria Civitavecchia-Capranica-Orte da utilizzare al solo scopo turistico, che vedrà le antiche stazioni trasformate in ostelli da cui partiranno itinerari di ippovie e ciclovie alla scoperta del Mignone e delle bellezze naturali e paesaggistiche che lo circondano.

L’Etruria attraverso la blue economy, una sfida possibile da affrontare in sinergia con Civitavecchia, Viterbo e Terni per dare nuovo slancio e nuove prospettive alle tante risorse presenti.