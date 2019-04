“Il rilancio del turismo passa anche attraverso l’arte culinaria”. Il ministro Centinaio al trentesimo congresso della Federazione italiana cuochi

Catania – È in un anfiteatro stracolmo di gente che si è ufficialmente aperto il 30esimo congresso nazionale di Fic-Federazione italiana cuochi all’interno del Cooking Fest- il salone dell’enogastronomia e delle tecnologie per la cucina. Un’elegante sfilata di berrette bianche in alta divisa, provenienti da tutte le regioni d’Italia e dal mondo, ha dato il via ufficiale alla giornata il cui principale tema è “Il gusto in scena” tra cultura e cucina.

Valorizzare attraverso la gastronomia l’arte culinaria italiana per rilanciare il turismo è uno dei principali focus del congresso “Difendere il nostro patrimonio culinario è uno dei principali obiettivi del Ministro Centinaio – ha commentato il presidente della Federcuochi Lazio, lo chef Circiello – che da sempre è vicino a Fic e che nel suo progetto di governo, mira alla promozione della cucina italiana nel mondo”.

Intanto continua il successo del Cooking Fest, il salone dell’enogastronomia e delle tecnologie per la cucina, i cui lavori della seconda giornata si sono aperti sulle coinvolgenti note dell’inno di Mameli, alla presenza del sindaco metropolitano Salvo Pogliese, il presidente nazionale di Fic Rocco Pozzulo, la founder della èxpo, Barbara Mirabella, l’assessore allo Sport, Sergio Parisi, il presidente mondiale cuochi Thomas Gugler e il presidente Cna Agroalimentare Mirco Della Vecchia.

Dalla pasta di alta qualità, al contract, al pomodoro d’eccellenza, fino alla morbidezza dei formaggi e fragranza del pane, il più importante salone del Sud Italia, conquista il palato di tutti i visitatori, un vero e proprio fiume di gente che sta riempiendo i corridoi della fiera, tra food e wine lovers ma soprattutto professionisti del settore HO.RE.CA. e superHO.RE.CA.

Unica parola d’ordine “accoglienza” in una succulenta esperienza immersiva di sapori tra spettacolari cooking show e convegni su “Architettura e Cibo” e incontri con il dipartimento delle delegazioni estere. Tutti pazzi per il “Catania Wine Fest” un evento dentro l’evento promosso dalla Èxpo in collaborazione con Ais Sicilia, che ha condotto il pubblico in un emozionante esperienza sensoriale con oltre 1000 etichette ai banchi d’assaggio.