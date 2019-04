Tarquinia2019, M5S: “Il Sottosegretario alle politiche agricole in visita a Tarquinia”

TARQUINIA – Riceviamo da Silvia Blasi e Andrea Andreani e pubblichiamo: Il 5 aprile scorso è stata una intensa e proficua giornata di incontri a Tarquinia con il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali Alessandra Pesce, il presidente della commissione agricoltura della Regione Lazio Valerio Novelli, il candidato sindaco del M5S Andrea Andreani e alcune importanti realtà della zona. Abbiamo infatti invitato il Sottosegretario questi incontri per fare in modo che, da un lato, lei potesse toccare con mano e direttamente problematiche e difficoltà, dall’altro che professionisti e imprenditori potessero interloquire con il rappresentante di Governo.

La prima tappa è stata il CISMAR (Centro Ittiogenico Sperimentale Marino) presso le saline di Tarquinia gestito dal Dipartimento DEB dell’Università della Tuscia. Qui il prof. Nascetti, direttore della struttura, ha esposto al Sottosegretario alcuni dei numerosi progetti che vengono ivi portati avanti: dal ripopolamento delle coste del mar Tirreno con specie locali di astici allevati singolarmente in apposite vasche a progetti più avanzati che studiano il comportamento e l’aggressività in alcune specie.

Secondo appuntamento della giornata presso la centrale ortofrutticola di Tarquinia dove la Pesce ha potuto vedere, toccare con mano e ascoltare quali sono le problematiche del settore. Limitrofa alla centrale vi è la cooperativa agricola Pantano, che riunisce un migliaio di produttori agricoli, all’interno della quale abbiamo potuto visitare l’unico esempio esistente di silos orizzontale per lo stoccaggio delle granaglie provvisto di una modalità di refrigerazione automatica ad aria insufflata dal basso; questo sistema ha destato molto interesse proprio per la sua unicità e per la prospettiva che possa diventare una sorta di progetto pilota.

L’ultima tappa in agenda ha riguardato l’incontro con alcuni produttori locali e piccoli gestori di agriturismo presso un ristorante in piazza Matteotti; sono state esposte alla sottosegretaria Pesce i prodotti di alcune delle tante eccellenze dell’enogastronomia locale che, come era in obiettivo, hanno potuto dialogare a tu per tu con un rappresentante del Governo presentando le loro attività.

Vogliamo ringraziare il Sottosegretario per essere stata con noi e aver ascoltato dalle voci di chi lavora e fa impresa quali sono gli interventi che più ritengono necessari, le forze di polizia che discretamente hanno vegliato sulla buona riuscita degli incontri e in ultimo, ma non in ordine di importanza, i Carabinieri forestali della locale sezione di Tarquinia che nonostante le difficoltà rappresentate dal passaggio all’Arma continuano con professionalità e dedizione a salvaguardare l’ambiente nel quale tutti noi viviamo.