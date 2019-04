Tarquinia2019 – Presentate le liste dei cinque candidati sindaco

Tarquinia – “Tutta la gente che è attratta dalle poltrone non può far parte della mia amministrazione”. Sandro Giulivi ha presentato il 27 aprile a Tarquinia, nella sede elettorale di via XX Settembre, le liste “Lega Salvini Lazio”, “Noi con Tarquinia” e “Futura Tarquinia”, che lo sosterranno alle elezioni comunali del 26 maggio.

Nelle tre liste solo persone che credono nei programmi.

“Qui c’è solamente gente che crede ai progetti – afferma il candidato sindaco -. Non abbiamo mai fatto e non faremo nessun tipo discorso sulle poltrone. Non sappiamo chi sarà il vice sindaco, il presidente del consiglio o quello della Multiservizi. In altre liste ci sono già quattro assessori all’urbanistica, tre vice sindaco.

Tutta la gente che è attratta dalle poltrone non può far parte di quest’amministrazione. Io non ce l’ho voluta. Le nostre liste sono fatte da brave persone. Se i cittadini capiranno questa cosa, ci sarà un cambiamento epocale”.

Giulivi rimarca il suo non essere un politico: “Non lo sono mai stato e non ci voglio diventare. Se lo fossi stato, avrei fatto una lista con le persone che non ho voluto e che non permetteranno a nessuno di amministrare. Ogni volta che in consiglio comunale ci sarà d’alzare la mano, metteranno avanti i loro interessi”.

Sulla giunta conferma l’intenzione di scegliere dei tecnici. “Non è che chi prende 400 o 500 voti può diventare assessore all’urbanistica, per esempio – dichiara il candidato sindaco -. Deve essere un tecnico e il discorso vale anche per altri assessorati.”

Sposta poi l’attenzione sul programma. “Non è un copia e incolla – afferma Giulivi -. Ho visto e valutato i problemi reali del nostro territorio. Abbiamo scritto un programma che punta al recupero, alla riprogettazione e alla rigenerazione della città. Il volto di Tarquinia va cambiato subito”.

Tra le priorità l’apertura di una struttura di controllo e monitoraggio per i fiumi e per il mare. La creazione di un marchio di qualità per i prodotti agricoli. L’inserimento della processione del Cristo risorto nel patrimonio Unesco. Il nuovo assetto della viabilità e dei parcheggi.

La riqualificazione del Lido e il potenziamento della raccolta differenziata. Lo sblocco del Pai per la zona artigianale, cancellando l’errore fatto nel calcolo della portata e dell’esondazione del fiume Marta e realizzando un bacino di espansione. La realizzazione di una rete idrica e fognaria per la località di San Giorgio

Un cenno sul porto turistico. “Credo che non ci sia nessun investitore che voglia venire a Tarquinia, così come si presenta oggi – sottolinea Giulivi -. Il porto sarebbe un’opera importante ma iniziamo prima a sistemare il tessuto economico della città”. Conferma la contrarietà alla tassa di soggiorno: “Riavviciniamo i turisti. Dobbiamo dare un bonus al turista che viene a Tarquinia da spendere in servizi. Non ci sarà mai una tassa di soggiorno”.

Candidato sindaco SANDRO CELLI

“Sono orgoglioso di queste tre liste civiche di centro sinistra”. Lo afferma il candidato sindaco Sandro Celli che, questa mattina, ha presentato la documentazione di “Democratici per Tarquinia”, “Impegno sociale” e “Tutti per Tarquinia”, che lo sosteranno alle elezioni comunali del 26 maggio.

“Le nostre tre liste sono composte da donne, uomini e tanti giovani con esperienze civiche e personali diverse, ma che condividono la stessa idea di futuro per Tarquinia. – prosegue Celli -. Sono tre liste che si riconoscono in un progetto civico aperto a tutte le forze che hanno a cuore questa città. Sono tre liste formate da candidati che hanno scelto con entusiasmo di partecipare e dare il loro contributo per il paese in cui vivono”.

Celli propone poi un incontro pubblico con gli altri candidati sindaco per parlare di programmi. “Voglio confrontarmi sui progetti e voglio farlo in un dibattito con tutti i candidati sindaco – afferma -. I tarquiniesi ci chiedono di parlare dei contenuti dei nostri programmi. Su questo devono scegliere chi votare”.

