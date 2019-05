Polfer: controlli serrati nelle stazioni del Lazio

Roma – 1186 persone controllate, 1 persona arrestata, 2 persone denunciate in stato di libertà, 169 pattuglie impiegate nei servizi di vigilanza nelle Stazioni Ferroviarie, 39 pattuglie impiegate a bordo treno per i 99 treni scortati, 2100 i tifosi bergamaschi transitati nelle stazioni ferroviarie della Capitale.

Questi i risultati delle attività compiute dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio nelle movimentate giornate del 15 e 16 maggio.

Un cittadino di origini marocchine è stato tratto in arresto da una pattuglia della polizia Ferroviaria della Sottosezione Roma Tiburtina perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma per reati in materia di stupefacenti. Lo stesso è stato anche denunciato quale autore di un furto ai danni di una cittadina cinese.

Nel corso della mattinata di ieri invece è stato rintracciato nei pressi della stazione di Roma Monte Mario un minore straniero che, impugnando un coltello, perpetrava una rapina ai danni di un quindicenne cittadino italiano il quale, intimorito, consegnava i pochi spiccioli posseduti. Le indagini condotte dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento hanno permesso di rintracciare immediatamente il giovane autore del reato che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria di Roma.

Particolarmente intensa poi è risultata l’attività dedicata ai servizi svolti nelle stazioni ferroviarie del Lazio ed in particolare di Roma, in sinergia con la Questura, ove le 169 pattuglie della Polizia Ferroviaria sono state impiegate anche per consentire il regolare transito degli oltre 2100 tifosi bergamaschi che hanno utilizzato il mezzo ferroviario per raggiungere la Capitale ed assistere alla finale di Coppa Italia Atalanta – Lazio.

Correlati