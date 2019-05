Civitavecchia 2019 – Usi civici, Tedesco : ”Chiesto un incontro urgente al Ministero”

Il candidato del centrodestra e dei movimenti civici: “L’unico scopo è quello di individuare una soluzione concreta nell’interesse della comunità”

CIVITAVECCHIA – “La questione degli usi civici a Civitavecchia deve essere risolta alla radice. E ciò può avvenire esclusivamente con una iniziativa a livello legislativo”.

Ne è sicuro il candidato sindaco di centrodestra e movimenti civici, Ernesto Tedesco, che in questi giorni ha lavorato ad un dossier sulla complessa questione che riguarda migliaia di immobili privati sul territorio comunale.

“Purtroppo – continua Tedesco – il dibattito in questi mesi è stato caratterizzato da una contrapposizione sterile, che non ha portato altro che confusione. Abbiamo assistito a rimpalli di responsabilità tra Comune e Agraria, poi allo scontro tra la maggioranza locale dei 5 stelle e la Regione Lazio. L’unico passo verso una vera soluzione possibile lo ha compiuto però il parlamentare del territorio, Alessandro Battilocchio, avanzando alla Camera una proposta di legge che metterebbe davvero la parola fine alla questione: non è infatti al livello regionale che si può riparare agli errori fatti”.

Il candidato del centrodestra spiega che proprio “per questo motivo abbiamo chiesto un incontro urgente al Ministero delle Politiche Agricole, competente per materia, dedicato esclusivamente alla situazione di Civitavecchia. L’unico scopo è quello di sgombrare il campo dagli equivoci e soprattutto individuare la soluzione concreta da attuare nell’interesse della nostra comunità. Grazie quindi alla Lega – conclude Tedesco – che si è attivata ai massimi livelli: terremo la cittadinanza costantemente aggiornata su questo argomento”.

Per la Lega, il coordinatore Enrico Zappacosta ha aggiunto: “Il nostro partito si è messo a disposizione da subito di Ernesto Tedesco e di tutta la sua squadra, nell’interesse della città. Il nostro modo di intendere la politica è di servizio, non intendiamo fare proclami ma azioni concrete. In questo caso in ballo c’è la serenità di tante famiglie che si sono trovate coinvolte in una situazione paradossale. Ci auguriamo di portare in tempi brevi sul tavolo del nostro ministro Gian Marco Centinaio il caso di Civitavecchia”.