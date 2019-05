Calcio a 5 – Il Carbognano in Serie B riceve i premi da Buschini alla Pisana

ROMA – Un riconoscimento simbolico per valorizzare la passione e l’agonismo di piccole realtà sportive del territorio del Lazio che molto spesso non hanno i grandi riflettori puntati addosso: il presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini, ha consegnato oggi il premio “Eccellenza sportiva” all’Asd Velletri C5, squadra della provincia di Roma, e all’Asd Carbognano United 2012, team della provincia di Viterbo, le due società laziali di Calcio A 5, serie C1, che si sono classificate prime nei rispettivi gironi per il campionato 2018/2019 conquistando così la promozione diretta in serie B. Due risultati straordinari giunti al termine di una stagione esaltante per i giocatori, gli allenatori, la dirigenza e i tifosi di entrambe le formazioni. Stagione durante la quale i campioni della Carbognano calcio a 5 hanno anche conquistato la Coppa Lazio 2019 della Serie C1.

“Vi ringrazio – ha detto Buschini nel corso della premiazione – per la vostra capacità di lavorare in team, perché poi, come in questo caso, arrivano i risultati conquistati sul campo. E lo dico non solo da presidente del Consiglio regionale, ma da calciatore ‘dilettantissimo’. Il vostro è un lavoro importante, per l’intera comunità e per i giovani. E mi auguro che questo sia solo un trampolino di lancio, perché quando riparte il campionato si riparte da zero. Con questo piccolo, simbolico, premio che vi consegniamo – ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale del Lazio – vogliamo dare il giusto riconoscimento ai valori non solo sportivi ma anche sociali che squadre appartenenti a campionati cosiddetti ‘minori’ sono in grado di trasmettere alle comunità di appartenenza, diventando – ha concluso – punto di riferimento per tifosi e appassionati”.

22 maggio 2019

LE STATISTICHE DELLA STAGIONE

CAMPIONATO CALCIO A 5 – SERIE C1 – GIRONE A

Asd Velletri C5 primo in classifica con 62 punti, accesso diretto alla serie B.

Partite vinte: 20 su 26. Goal fatti: 166. Goal subiti: 117. Vincitore classifica marcatori: Besmir Kaci con 56 reti (giocatore Asd Velletri C5)

CAMPIONATO CALCIO A 5 – SERIE C1 – GIRONE B

Asd Carbognano United 2012 primo in classifica con 56 punti, accesso diretto alla serie B.

Partite vinte: 18 su 26. Goal fatti: 151. Goal subiti: 84. Vincitore classifica marcatori: Danilo Martinozzi con 36 reti (giocatore Asd Carbognano United 2012)

