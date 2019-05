Civitavecchia2019 – La Rosa (La Svolta): “Cozzolino ha consegnato ai privati il servizio di manutenzione e riqualificazione energetica”

Alla segnalazione dell’ex consigliere del Movimento 5 Stelle il duro giudizio, di un altro ex assessore e cioè Massimo Pantanelli: “La vera faccia emerge ed affiora nei fatti…davvero la più grande delusione e con questo atto sono riusciti a dimostrare che non ammettono critiche”. Tirreno Power spegne TVN ma accenderà le luci in città

CIVITAVECCHIA – A tre giorni dal voto Antonio Cozzolino ha lasciato ai civitavecchiesi un altro regalo che peserà per i prossimi anni. A formulare queste accuse pesanti al sindaco (finalmente uscente) è un suo ex consigliere pentastellato, Rolando La Rosa.

Lui, Rolando, ex poliziotto, il Movimento lo ha lasciato da quando, in netto contrasto con quello che era la missione iniziale dei pentastellati. Aveva osato contraddire il sindaco durante un consiglio comunale. Non doveva esprimere liberamente il suo pensiero in aula ma in altra sede. Doveva votare per forza di cose un qualcosa, che secondo La Rosa, era a danno dei cittadini. Doveva adeguarsi, tappare il naso, votare.

Uomo di grande dignità preferì dimettersi. Non ha smesso di fare politica, anzi, ha deciso di contrastare quelli che, secondo lui, avevano inganno i cittadini di Civitavecchia.

Ieri lui, questa sera un altro grillino Doc della prima ora, Massimo Pantanelli, hanno pubblicato sui social network, la delibera con la quale, due giorni fa, il 23 maggio 2019 e quindi a sole 72 ore dal voto per il rinnovo del consiglio comunale, approvavano una delibera di giunta (quindi un atto politico) con la quale hanno affidato in concessione il servizio di manutenzione e riqualificazione energetica alla società Engie.

“Un vero schifo – ci ha dichiarato La Rosa. Non hanno mai voluto il confronto e cercato il dialogo. Questo ultimo atto lo ritengo grave perché a soli tre giorni dal voto. Potevano risparmiarselo ed invece hanno deciso di chiudere in bruttezza questi cinque anni”.

Eppure era uno di loro.

“Sono stato tra i fondatori del Movimento 5 Stelle di Civitavecchia. Con il passare del tempo ho capito che niente sarebbe cambiato e che tutte le decisioni sarebbero passate solo e comunque dal “cerchio magico” del sindaco Antonio Cozzolino. Sindaco che ho difeso anche in momenti difficili per errori palesi commessi per sua mera colpa. Quando ho capito che il mio dissenso poteva essere sempre e costantemente strumentalizzato, anche con volgari attacchi personali, ho preferito lasciare il posto da consigliere. Ho portato rispetto al Movimento 5 Stelle e non condividendo più l’operato ho rassegnato le dimissioni e lasciato spazio ad altri. Se tanti hanno lasciato il Movimento Cozzolino dovrebbe porsi qualche domanda. Ha fatto bene a non ricandidarsi. Non è stato all’altezza del compito che gli hanno affidato i cittadini”.

“ENGIE, per chi non lo sapesse – continua La Rosa-, guarda la coincidenza, ma si tratta solamente di una coincidenza, è azionista di Tirreno Power, uno dei principali produttori di energia elettrica in Italia.

Tirreno Power ha un parco impianti costituito dalle centrali termoelettriche di Torrevaldaliga Sud (Civitavecchia), Vado Ligure e Napoli Levante e dalle 17 centrali idroelettriche situate tra la Liguria e l’Emilia Romagna. Hanno fatto questo atto nonostante in questo ultimo mese si è dibattuto, anche con forti polemiche, con il Gruppo Enel e con Tirreno Power (di Engie, ricordiamolo, è azionista); perché hanno praticamente spento la centrale di Torre Valdaliga Nord, mettendo a rischio decine di posti di lavoro e creando panico e allarme a decine di aziende, perlopiù metalmeccaniche, che vivono grazie all’attività della centrale.

A fronte di tutto questo che cosa fa l’ormai ex sindaco Cozzolino?

Semplice, Tirreno Power ci toglie lavoro e lui e i suoi assessori, hanno assegnato ad una controllata di Tirreno Power la gestione dell’illuminazione pubblica. Mi viene una sola parola, VERGOGNA”.

Questa è la delibera di concessione alla Società Engie Servizi S.p.A