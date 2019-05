Tarquinia2019 – Ballottaggio Giulivi (33,72%)-Moscherini (24,30%). Ecco chi, in caso di vittoria, entrerà nel prossimo consiglio

Lega e Fratelli d’Italia sbancano il botteghino. Sparisce Forza Italia

TARQUINIA – Tutto secondo i pronostici della vigilia. I tarquiniesi dovranno tornare alle urne per il turno di ballottaggio che vede l’ultima sfida tra il candidato sindaco della Lega Alessandro Giulivi e Gianni Moscherini. Si ripete, di fatto, lo stesso sipario del 2017, quando ad andare al turno di ballottaggio con l’ex sindaco di Civitavecchia Gianni Moscherini, fu il candidato sindaco Pietro Mencarini (centrodestra) uscito in vantaggio al primo turno (con circa 500 voti in meno rispetto a Giulivi) e vincitore al secondo con un responso plebiscitario.

A rilento lo spoglio dei voti nella giornata partito alle 14. Subito chiaro il vantaggio per Giulivi che si è sempre mantenuto sopra il 30%.

La vera sorpresa, oltre ormai la riconfermata Lega è stato il risultato di Fratelli d’Italia che ha sbaragliato la lista del sindaco e la civica di Forza Italia capeggiata da Manuel Catini.

Boom di preferenze per Betsi Zacchei della lista “Noi per Tarquinia” con 298 preferenze. Segue Riglietti, Fratelli d’Italia con 279 e Martina Tosoni con 278.

Le liste civiche di Moscherini si sono rilevate un vero disastro. I voti che hanno permesso all’ex sindaco di Civitavecchia al ballottaggio sono ascrivibili solamente alla sua persona perché, in caso di vittoria potrebbero entrare persone a cui i tarquiniesi hanno dato una manciata di voti.

Questi i due scenari in caso di vittoria di uno dei due schieramenti:

Se vince ALESSANDRO GIULIVI

Lega 5 seggi

Noi con Tarquinia 3 seggi

Futura 2 seggi

Se vince Giovanni Moscherini

Fratelli d’Italia 5 seggi

Obiettivo Comune 2 seggi

Il Cantiere della Nuova Politica 1 seggio

Tarquinia Capitale dell’Etruria 2 seggi

Elezione del Sindaco 2019 – Amministrative ed Europee Sezioni scrutinate 14 su 14

NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SINDACO % 3 GIULIVI ALESSANDRO 3306 115,0 33,72 1 MOSCHERINI GIOVANNI detto GIANNI 2382 55,0 24,30 5 CELLI SANDRO 1566 57,0 15,97 2 ANDREANI ANDREA 1301 32,0 13,27 4 CONVERSINI MAURIZIO 1248 46,0 12,73 Riepilogo schede delle sezioni scrutinate NR. SEZIONE DESCRIZIONE VOTI VALIDI SCH. BIANCHE SCH. NULLE 1 1 – Sc.Elem.Pad.Nardi V.le B. Falgari 6 688 5 14 2 2- Sc.Elem.Pad.Nardi V.le B. Falgari 6 666 2 12 3 3- Sc.Elem.Pad.Nardi V.le B. Falgari 6 656 2 13 4 4-Sc.Elem.Pad.Nardi V.le B. Falgari 6 628 4 8 5 5- Sc.Elem.Pad.Nardi V.le B. Falgari 6 692 1 11 6 6- Sc.Elem.Pad.Nardi V.le B. Falgari 6 645 3 11 7 7- Sc.Elem.Pad.Nardi V.le B. Falgari 6 799 2 5 8 8 – Sc.Elem.Pad.Nardi V.le B. Falgari 6 677 5 15 9 9- Sc.Elem.Pad.Bonelli V. delle Croci snc 800 5 12 10 10 – Sc.Elem.Pad.Bonelli V. delle Croci snc 779 4 24 11 11 – Sc.Elem.Pad.Cherubini V. delle Croci snc 700 3 18 12 13 – Sc.Elem.Pad.Cherubini V. delle Croci snc 599 3 19 13 13- Sc.Elem.Pad.Cherubini V. delle Croci snc 771 9 20 14 14 – Sc.Elem.Pad. Cherubini V. delle Croci snc 703 9 11

LISTA SEZIONI PREFERENZE LEGA SALVINI – LAZIO 14/14 1620 NOI CON TARQUINIA 14/14 1069 DEMOCRATICI PER TARQUINIA 14/14 991 FRATELLI D’ITALIA 14/14 846 FUTURA 14/14 818 MOVIMENTO 5 STELLE 14/14 774 MAURIZIO CONVERSINI SINDACO 14/14 771 OBIETTIVO COMUNE 14/14 634 IL CANTIERE DELLA NUOVA POLITICA 14/14 588 TUTTI PER TARQUINIA 14/14 571 TARQUINIA CAPITALE DELL’ETRURIA 14/14 442 IMPEGNO SOCIALE 14/14 257