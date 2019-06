Montalto di Castro – Al via “Mare sicuro”: unità cinofile e moto d’acqua a controllo dei bagnanti

Montalto di Castro – E’ stato presentato nel pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare del Comune di Montalto di Castro, l’operazione “Mare Sicuro 2019 “ della Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Presenti all’incontro il vicesindaco e assessore alla sicurezza Luca Benni, il comandante della delegazione di spiaggia della Guardia Costiera di Montalto di Castro Primo Maresciallo Np Fabio Tasca, il comandante della Polizia Locale Adalgiso Ricci, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Viterbo, la Misericordia, la Protezione civile, la Scuola italiana cani salvataggio (Sics), la Fin Salvamento di Viterbo e gli operatori balneari del territorio.

All’incontro si è discusso del progetto Mare Sicuro in cui da ieri sono entrati in servizio gli assistenti bagnanti delle spiagge libere di Montalto di Castro e Pescia Romana, e dal primo weekend di luglio prenderanno parte le moto d’acqua dei Vigili del fuoco e le unità cinofile della Sics.

Quattro le postazioni degli assistenti bagnanti installate sulle spiagge libere lungo il litorale: due a Montalto Marina (piazzale Tirreno e Fosso del Sanguinaro), due a Pescia Romana (Costa Selvaggia – Marina di Pescia Romana).

L’obiettivo del Comune è di sostenere e garantire a cittadini e turisti una maggiore sicurezza durante la loro permanenza sulle spiagge, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Civitavecchia e della dipendente delegazione di spiaggia di Montalto Marina.

Il servizio di assistenza bagnanti sulle spiagge libere è garantito tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 19, fino al 15 settembre, e va ad ampliare quello già attivo negli stabilimenti balneari.

«Anche quest’anno abbiamo ampiamente aderito al progetto “Mare Sicuro” della Direzione Marittima Guardia Costiera del Lazio, dice il vicesindaco e assessore alla sicurezza Luca Benni. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza del nostro litorale con interventi a terra e in mare e, come sempre la massima attenzione affinché chi usufruirà delle nostre spiagge deve sentirsi in piena tranquillità e godersi al meglio il nostro splendido litorale.

Ringrazio anticipatamente – aggiunge Benni – per il lavoro svolto per l’organizzazione e che verrà effettuato nell’arco di tutta la stagione la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera, la Polizia locale, le forze dell’ordine, la Misericordia, l’Ares 118, le unità cinofile, i vigili del fuoco, la Protezione civile e gli assistenti bagnanti tutti. Un ultimo ringraziamento – conclude il vicesindaco – a tutte le attività turistico-ricreative che come ogni anno contribuiscono al buon andamento della stagione balneare».