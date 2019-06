Confcommercio Lazio Nord: Antonio Posati nominato presidente provinciale

Viterbo – Ieri 18 giugno, il Presidente Confcommercio Lazio Nord Leonardo Tosti su indicazione del gruppo di lavoro provinciale composto da: Daniela Stampatori (Presidente Confguide Lazio Nord), Barbara Spinelli (Presidente Gruppo Terziario Donna L.N.), Lorenza Turilli (Presidente Confcommercio sez. Tarquinia), Pierluigi Santini, Marco Savelli, Manuela Benedetti, Cinzia Filoscia, Rosanna Stoppani, Emiliano Iubei, Claudia Carletti, Marzia Marzoli (Presidente Sib- Tarquinia), ha nominato Antonio Posati del Toto’s Pub nuovo Presidente Confcommercio Viterbo con le funzioni di Presidente Provinciale e di Vice Presidente Lazio Nord.

“Finalmente anche Viterbo ha la sua rappresentanza – ci dice il Presidente Leonardo Tosti – è Antonio Posati, seppur giovane, ci ha dimostrato una notevole maturità sia personale che professionale. Persegue gli obiettivi che da sempre Confcommercio si prefigge, offrendo quotidianamente tutela, assistenza e servizi per le imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e dei lavoratori autonomi e i professionisti e affrontando temi importanti come la legalità, la sicurezza per un’economia sana e sostenibile. La professionalità di Antonio Posati ci ha subito colpiti, l’attenzione verso un’idea di impresa, innovativa, attenta alla formazione e all’evoluzione, che deve contribuire a valorizzare la propria città e con essa migliorarsi. Con Antonio Posati un gruppo di lavoro proveniente da tutta la provincia e da tutti i settori rappresentati dal sistema Confcommercio che supporterà il suo lavoro e con lui porterà a raggiungimento gli obiettivi e i progetti di quest’anno e dei prossimi a venire”.

“Sono grato a Confcommercio Lazio Nord e al Presidente Tosti per questa nomina – ci dice il neo-Presidente Antonio Posati -. Lusingato perché sono stato chiamato a rappresentare questa importante Associazione di categoria. Credo in una impresa che guarda al futuro, che cammina insieme al territorio in cui si trova, che cerca lo sviluppo e che vede solo attraverso l’aggregazione la possibilità di trovare nuovi stimoli che spingano gli imprenditori a continuare nelle proprie attività nonostante le difficoltà e per gli aspiranti che sia possibile trovare il giusto supporto che li segua e li consigli in tutto il percorso. Penso che il turismo nella nostra provincia possa giocare un ruolo fondamentale e che le politiche di rivalutazione dei centri storici siano la strada giusta da percorrere. Con il mio gruppo di lavoro cercheremo di potenziare la rappresentanza delle imprese del terziario anche attraverso una formazione mirata, attraverso i servizi alle imprese e i confidi con agevolazioni per l’accesso al credito.

La mia nomina arriva anche nel momento in cui Confcommercio Lazio Nord lancia “Metromappa”, un nuovo modo – giovane ed innovativo, appunto – di richiedere i servizi, attivo sul nostro sito che facilita e rende subito visibile quello che un’Associazione come la nostra può offrire sia alle start – up che alle imprese già avviate. La nostra campagna associativa è sempre aperta e speriamo che sempre più imprese credano in noi e ci diano fiducia”.

