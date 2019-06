Civitavecchia – Comune: Attivato servizio “emergenza caldo-estate 2019″per i cittadini

Civitavecchia – Il Comune rende noto che, al fine di tutelare il benessere della popolazione anziana attraverso il contrasto delle ondate di calore previste per l’attuale periodo estivo, il Centro Sociale GIUSEPPA LEDDA ha attivato il servizio “emergenza caldo-estate 2019” che consiste nel mettere a disposizione dei soci, degli anziani e dei cittadini in genere, la struttura sita in Via Molise 4, in quanto dotata di climatizzatori.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria del Centro al n. 3281155761.