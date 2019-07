Civitavecchia – E’ morta Rosanna Lau, attivista della prima ora del Movimento 5 Stelle

CIVITAVECCHIA – Questa notte il cuore di Rosanna Lau ha cessato di battere. Attivista e tra i primi aderenti e quindi fondatrice del movimento 5 stelle a Civitavecchia. A soli 64 anni è stata vinta da una malattia che ha combattuto con grande coraggio ma che, alla fine, ha avuto la meglio.

A dare per primo la notizia l’ex assessore, oggi consigliere comunale pentastellato d’opposisione Enzo D’Antò su facebook.

Alcune sue dichiarazioni, appena nominata delegata dal sindaco Cozzolino alle periferie, fecero scalpore a livello nazionale. Era un tipo combattivo e che non le mandava certo a dire. Per quell’episodio dovette dimettersi dall’incarico ma non cessò mai la sua attività politica a sostegno del Movimento 5 Stelle cittadino.

Ieri sera, come spesso le capitava ultimamente, a seguito di un malore, era stata ricoverata all’ospedale cittadino. A differenza delle altre volte, come ci ha detto lo stesso D’Antò raggiunto telefonicamente, che usciva più combattiva di prima, questa volta non ce l’ha fatta.