Viterbo – Premio internazionale di canto lirico “Fausto Ricci”. Borsa di studio per nuovi talenti

VITERBO – Prosegue incessante l’impegno dell’associazione XXI Secolo nell’organizzare la settima edizione del Premio internazionale di canto lirico Fausto Ricci, in programma al Teatro dell’Unione dal 3 al 6 ottobre 2019.

E’ infatti stato pubblicato sul sito del concorso (https://www.sites.google.com/site/premiofaustoricci) il bando ufficiale, per partecipare alla selezione che sarà giudicata dalla giuria presieduta dal soprano Fiorenza Cedolins e con la direzione artistica del maestro Fabrizio Bastianini.

Un concorso che è riuscito in questi primi anni di attività a lanciare ottimi professionisti nel mondo del Bel Canto, tutti accolti in cast d’eccezione. L’ultima grande soddisfazione si è vissuta domenica scorsa, 7 luglio, con la partecipazione al Gran galà “Sogno in arte” di Arianna Giuffrida, vincitrice della borsa di studio “Germoglio d’Arte” del Festival Internazionale delle Arti (Copertino), istituita dal Premio Fausto Ricci in collaborazione con il Festival e con il sostegno economico dell’Associazione “Le Ali di Beatrice” di Bellinzona (Canton Ticino – Svizzera), presieduta da Maria Chiara Camponeschi.

La borsa di studio, assegnata al talento più giovane, ha permesso alla bravissima Arianna di cantare accompagnata da Orchestra sinfonica di Lecce e del Salento, diretta dal Maestro Sergio La Stella, con la partecipazione straordinaria al violino del Maestro Gennaro Desiderio, su musiche di Verdi, Puccini, Mascagni, Rota.

L’ennesima dimostrazione del buon lavoro svolto in questi anni e che riparte alla ricerca dei prossimi vincitori e protagonisti,

Queste le categorie previste dal bando: a) VOCI EMERGENTI – al 1° classificato sarà assegnato un premio di € 2.000,00 e una collaborazione con il Festival Internazionale delle Arti di Copertino (LE); al 2° classificato sarà assegnato un premio di € 1.000,00; al 3° classificato sarà assegnato un premio di € 500,00. b) RUOLO D’OPERA – Ruoli per l’opera “Madama Butterfly” in programmazione nella Stagione lirica 2020 presso il Teatro dell’Unione di Viterbo. c) Premio “Germoglio d’arte” riservato ai candidati della Categoria a, € 400,00 in collaborazione con il Festival Internazionale delle Arti di Copertino (LE) sotto forma di contributo per la partecipazione di Masterclass.

Tutti i vincitori dei premi potranno essere invitati a esibirsi in eventuali altri concerti organizzati dal Premio Fausto Ricci nella stagione 2019/2020.

I Direttori Artistici componenti la giuria valuteranno a proprio insindacabile giudizio l’assegnazione di scritture e/o ruoli d’opera e/o concerti per le proprie programmazioni.

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 28 settembre 2019 alle ore 24,00, il bando è scaricabile al link https://drive.google.com/file/d/1AcyfGO0QM7EEdM9zWCIoYz_mgBwN4Jw6/view raggiungibile anche dal sito del concorso.

Per informazioni telefonare al 347.5607720 o scrivere a premioricci@gmail.com

Il concorso è organizzato dall’associazione XXI Secolo in collaborazione con Touring Club Viterbo, Lions Club e Comune di Viterbo.

Correlati