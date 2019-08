Tarquinia – Divino etrusco, musica e spettacoli nel centro storico

TARQUINIA – Oltre trenta band, otto artisti di strada con spettacoli diffusi nelle vie e piazze del centro: il DiVino Etrusco a Tarquinia non è certo un appuntamento solo enogastronomico, ma come da tradizione si prepara ad accogliere migliaia di visitatori offrendo loro una scelta ampissima in tema di intrattenimento.

Da giovedì 22 a domenica 25 agosto, quindi, spettacolo per tutti i gusti, dal jazz al pop, dai giochi di fuoco ai clown, passando per la giocolieria ed un party serale per chi non vuole chiudere troppo presto la sua bella serata a Tarquinia.

Nel dettaglio, giovedì 22 agosto apertura affidata a Imbucati alla festa, Hammond quartet, Luna nuova trio, 4×4, Mistico, Stefani/Mainardi, Polaroid Girl Band, Luca Carrubba e Canestrelle & Petrucci Duo; venerdì 23 spazio a Soreta e Komorra, World Sound Machine, Jessica Agiolini & Roberto Pizzo Duo, Diva’s Quartet, British Invasion, Mascalzoni Latini, Plugged Duo, Ukus In Fabula. Sabato, gli appuntamenti musicali saranno affidati a Doppio Malto, Let’s Bon Ton, The Waves, Barcollo Man On Mollo, Karin Hellies, Trio D’Autore, No Brass Trio, Rock’n’Yell, con uno speciale dj set in tarda serata grazie a Black Snake Moan all’Alberata Dante Alighieri. Infine domenica musica con Banda Bramante, Hell Shed, Indio, Cafè Sound, Stefani/Mainardi, Portobello, Radio Goodies e The Marshmallow.

Per quanto riguarda gli artisti di strada, nel corso delle quattro giornate si esibiranno Bella Vita, Warner Circus, Daniele Cardellini, Federica Fattori, Alessio e Livia con il tessuto aereo, Giovanni Nulleamai, Mago Lapone ed un gruppo di trampolieri itineranti. Il 24 agosto, inoltre, nell’ambito della rassegna ArtCity2019 – Immaginario Etrusco, ideata dal Polo Museale del Lazio, il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia ospiterà lo spettacolo di e con Oscar De Summa “Stasera sono in vena”.

Il tutto, meticolosamente inserito negli scorci del centro storico, tra torri, vicoli e chiese, moltiplicando la suggestione e regalando ai presenti un’esperienza indimenticabile.

L’edizione 2019 del Divino Etrusco, inserita nell’ambito di “Lazio delle Meraviglie” della Regione Lazio, è in programma dal 22 al 25 agosto ed è organizzata dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Proloco Tarquinia, Polo Museale del Lazio, Divini Commercianti, Viva Tarquinia, Domus Artiis, Tarquinia Film Office Aps ed il patrocinio della Camera di Commercio di Viterbo.