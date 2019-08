Santarosa2019 – Maxischermi, dirette tv e streaming: come e dove vedere il trasporto della Macchina

Viterbo – Previsto l’allestimento di maxischermi (con amplificazione) nel centro della città, per seguire il transito della macchina di Santa Rosa. Questi i punti dove saranno collocati:

Piazza del Plebiscito, Piazza Verdi, Largo Facchini di Santa Rosa (basilica).

Per chi volesse seguire il trasporto da casa , la diretta del Trasporto della Macchina di Santa Rosa, curata da Provideo, avrà inizio alle ore 21 e andrà in onda sulle seguenti emittenti televisive: TV2000, canale 28 (digitale terrestre), canale 18 di TivuSat e sul canale Sky 157.

In streaming su https://www.tv2000.it/streaming/

Sarà visibile inoltre in diretta su Facebook, pagina Visit Viterbo, su You Tube – canale Comune di Viterbo con interprete LIS, audio descrizione per non vedenti e sottotitoli per non udenti

La diretta sarà trasmessa anche: da TS 2000 sul canale 172 (streaming www.ts2000tv.it).

Dalla tv Videonola (canale 88 del digitale terrestre in Campania) e GigliTV (canale 623 del digitale terrestre in Campania). Entrambi i canali hanno copertura regionale.

Trl canale 603 in streaming sulla home de Il Messaggero (nazionale)

La diretta SOCIAL avrà inizio alle ore 20,30 e sarà trasmessa dal gruppo di testate locali Tele Lazio Nord, Corriere di Viterbo, Viterbonews24, La Fune, New Tuscia, Eventi della Tuscia e Diretta Sport.

Il Trasporto della Macchina di Santa Rosa andrà in streaming inoltre su gran parte delle testate online locali.

Tutte le pagine Facebook, facendo apposita richiesta all’indirizzo sgsprovideo@gmail.com, possono attivare il crossposting, ovvero la condivisione automatica in contemporanea con l’inizio della diretta sulla pagina ufficiale Visit Viterbo.

Le immagini della diretta saranno a disposizione di tutte quelle emittenti televisive che vorranno agganciarsi al satellite per trasmettere il Trasporto e ne faranno richiesta.