Civitavecchia – La “segretaria” del PD, Stefano Giannini, evoca Piazzale Loreto su Facebook a tutti i leghisti

“Pupilla” di Nicola Zingaretti, che gli ha finanziato l’ultima fallimentare campagna elettorale, ha pubblicato una fake news e augurato la morte a chi ha contestato Conte. Adesso la verità

CIVITAVECCHIA – Insorge il Carroccio che chiede che Stefano Giannini sia punito. “Proprio nel giorno in cui il ‘nuovo’ premier Giuseppe Conte richiama le opposizioni a usare ‘parole miti’, a Civitavecchia c’e’ chi invita ad impiccare gli italiani che hanno liberamente e pacificamente manifestato stamane in piazza. E si tratta anche di un dirigente del Pd, politicamente e non solo, molto legato al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti” il quale lo aveva sostenuto anche nell’ultima campagna elettorale. E’ quanto si legge in una nota della Lega di Civitavecchia.

Secondo quanto riporta il comunicato, si tratta del segretario del Pd di Civitavecchia Stefano Giannini. Il dirigente Dem, sottolineano dalla Lega, ha postato su Facebook delle foto di militanti di destra nell’atto di fare il saluto romano, una delle quali riferibile alla manifestazione di questa mattina a Roma. “Non meritate di stare all’opposizione – ha scritto a commento – effettivamente vi preferisco a testa in giù a piazzale Loreto”.

Più tardi Giannini ha modificato il post in questo modo: “Non meritate di stare all’opposizione, meritate di stare in galera. Ps. post modificato per non urtare la sensibilità di alcuni”.

Il post modificato è ancora sulla pagina Facebook di Giannini. “Il segretario Dem di Civitavecchia – prosegue il comunicato della Lega – ha peraltro postato sul suo profilo una foto falsa, relativa a una manifestazione neofascista del 2017 che nulla aveva a che fare con l’iniziativa odierna del centrodestra, propagando quindi fake news allo scopo di diffondere odio sui social. Ci attendiamo dal Pd, sempre pronto a predicare bene ma assai spesso efficace solo nel razzolare male – conclude la Lega – che nei confronti del loro dirigente Giannini siano immediatamente assunti i provvedimenti del caso”.

