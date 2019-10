Viterbo – ” Visitiamo Viterbo Gustandola”. Due giorni alla scoperta dei prodotti agroalimentari della Tuscia

Viterbo – Al via Visitiamo Viterbo gustandola. Domani 11 ottobre e sabato 12, alla Sala Gatti, la due giorni organizzata dal Comune di Viterbo – assessorato all’agricoltura, col contributo di Arsial e la collaborazione di alcune realtà istituzionali e associative del territorio. A proporre le numerose iniziative in programma, insieme al Comune, sono infatti la Camera di Commercio con il marchio Tuscia Viterbese, Confartigianato Imprese Viterbo, Cat, Cna, Slow Food Viterbo e Tuscia, Pro Loco Viterbo e le reti di imprese Viterbo Capitale medievale ed Enjoy Viterbo. L’evento è stato presentato ieri pomeriggio a Palazzo dei Priori dal sindaco Giovanni Maria Arena e dall’assessore all’agricoltura Ludovica Salcini insieme ai rappresentanti delle realtà coinvolte. “Saranno due giorni in cui si susseguiranno laboratori, show cooking, degustazioni, incontri con le scuole, visite guidate, incontri tematici – ha spiegato l’assessore Salcini dopo aver ricordato l’origine dell’iniziativa -. Il nostro evento fa seguito all’approvazione di un progetto che il Comune ha presentato ad Arsial, ottenendo un contributo di 4.200 euro. La collaborazione di importanti realtà del nostro territorio è stata fondamentale per mettere in piedi questa manifestazione. Un’iniziativa che per due giorni metterà al centro dell’attenzione le nostre eccellenze agroalimentari, tradizionali e biologiche”. “Mi congratulo con l’assessore Salcini per aver messo in piedi questo evento e per tutta la fase organizzativa che lo ha preceduto – ha sottolineato il sindaco Arena durante la conferenza -. In pochissimi mesi ha ottenuto un gran risultato che mette al centro dell’attenzione il nostro territorio, dal punto di vista agroalimentare. Domani entriamo nella fase operativa. Il mio ringraziamento va anche a tutte le realtà che hanno sposato questo appuntamento. Un progetto condiviso da enti come la Camera di Commercio, realtà associative, come la Pro Loco che andrà a promuovere le bellezze storiche e paesaggistiche del nostro territorio, associazioni di categoria, reti di imprese, la condotta Slow Food. Un evento completo – ha concluso il sindaco Arena – con i riflettori puntati anche sulle buone pratiche agricole, sulla lotta allo spreco alimentare e sulla sostenibilità ambientale. Il tutto coinvolgendo anche le scuole”. Presenti ieri in conferenza Luigi Pagliaro, portavoce Slow Food Lazio, Luca Fanelli, responsabile Cna Agroalimentare Viterbo e Civitavecchia, Irene Temperini, presidente Pro Loco Viterbo, Francesco Monzillo, segretario generale Camera di Commercio e Vincenzo Peparello, referente per Cat e rete di imprese Enjoy Viterbo. Visitiamo Viterbo gustandola sarà aperta al pubblico venerdì 11 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 20 e sabato 12 ottobre dalle ore 10 alle ore 20. Ingresso libero.

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre Visitiamo Viterbo Gustandola, la rassegna che racconta tutte le sfaccettature di gusto della città vi dà appuntamento in SALA GATTI a Viterbo, in via della Rimessa a pochi passi da piazza delle Erbe con un programma denso che si dipanerà tra degustazioni, show cooking, laboratori del gusto, incontri con le scuole a cui si aggiunge l’interessante dibattito di sabato mattina dedicato alle opportunità che sta offrendo in questo momento l’agricoltura al territorio.

Dove Viterbo SALA GATTI, via della Rimessa a pochi passi da piazza delle Erbe

Quando Venerdì 11 e sabato 12 ottobre 2019

Orari venerdì 11 dalle 9,30 alle 21,00

sabato 12 dalle 10,00 alle 19,00

Info Alessandra 329 0119293

Ingresso libero

PROGRAMMA

Venerdì 11 ottobre

Ore 9,30 Laboratorio per bambini Viaggio sensoriale nel cibo; alla scoperta dei 5 sensi, ma anche dei 5 sapori, amaro, aspro, dolce, salato e umami

con Maria Laura Nespica, degustatrice ed agronoma A cura della Condotta Slow Food Viterbo e Tuscia

Ore 11,30 Laboratorio per bambini Lo spuntino buono pulito e giusto, alternativa alle merendine

con Debora Valentini e Mariangela Tripiedi A cura della Condotta Slow Food Viterbo e Tuscia

Ore 15,00 Laboratorio del gusto I salumi dei Stefanoni F.lli ed i prodotti caseari della Piccola Formaggeria Artigiana

Conduce Maria Laura Nespica, degustatrice ed agronoma.

Ore 16,00 I birrifici artigiani di Viterbo: Birra Bai, Free Lions, Terre di Faul.

Degustazione guidata da Roberto Muzi Degustatore Guida Birre d’Italia Slow Food

Ore 17,00 Show Cooking Marco e Stefano Ceccobelli Agriturismo Il Casaletto Grotte Santo Stefano Chiocciola Slow Food

Risotto con susianella Presidio Slow Food Il Casaletto e toma di pecora Piccola Formaggeria Artigiana

Conduce Francesca Mordacchini Alfani co/fondatrice www.carlozucchetti.it

Ore 18,00 Laboratorio del gusto Massimiliano ed Ermanno Fiorentini Pasticceria Alba,

Il Lievito Madre

Conduce Alessandra Di Tommaso enogastronoma www.carlozucchetti.it

Ore 18,45 Show Cooking di Maurizio Grani Ristorante Moderno San Martino al Cimino Tonnarelli Pastificio Artigianale Felici alla Fanfarra

Conduce Luigi Pagliaro Portavoce Slow Food Lazio

Ore 19,30 Laboratorio del gusto Alvaro Gobattoni Pasticceria Primavera

Il Pesce di Sant’Andrea. Una tradizione viterbese

Conduce Carlo Zucchetti, enogastronomo con il Cappello www.carlozucchetti.it

Ore 21,00 Visita Guidata “Di Papi Santi Pellegrini e Imperatori”

Degustazione di prodotti tipici presso Bottega del Gusto Viterbo Mia a Marchio Tuscia Viterbese.

Appuntamento Piazza San Lorenzo Prenotazioni: Irene 393 3232478

A cura Pro Loco Viterbo

Sabato 12 ottobre

Ore 10,00 Agricoltura, opportunità e sviluppo. Idee in circolo

Giovanni Maria Arena sindaco di Viterbo, Ludovica Salcini assessore all’Agricoltura, Francesco Monzillo segretario generale Camera di Commercio di Viterbo, Alberto Valentini Slow Food Viterbo e Tuscia, Vincenzo Peparello Rete d’Impresa Enjoy e CAT, Luigia Melaragni CNA Viterbo e Viterbo Capitale Medievale, Stefano Signori Confartigianato, Bruna Rossetti Confcooperative, Mauro Pacifici Coldiretti, Remo Parenti Confagricoltura, Fabrizio Pini CIA, Alberto Cardarelli Ordine degli Agronomi di Viterbo.

Modera Raffaella Galamini giornalista enogastronomica

Ore 12,00 Laboratorio del gusto Eraldo Costantini Vapoforno Costantini Eraldo e Stefano

Maritozzi e Pizza del forno. La colazione dei viterbesi

Conduce Carlo Zucchetti, enogastronomo con il Cappello www.carlozucchetti.it

Ore 13,00 Show Cooking Laura Belli I Giardini di Ararat Bagnaia

Pasta straccia di Bagnaia con Farine bio Molino Profili Giuseppe

Conduce Alessandra Di Tommaso enogastronoma www.carlozucchetti.it

Ore 14,00 Show Cooking Salvo Cravero Chef business class Alitalia Magnifica, docente Gambero Rosso

Filetto di maiale Zootecnica Viterbese in crépinette con ceci Podere dell’Arco

Conduce Carlo Zucchetti, enogastronomo con il Cappello www.carlozucchetti.it

Ore 15,00 Show Cooking Antonio Ricci Tredici Gradi

Il Coniglio alla viterbese Allevamento Coniglio Verde Leprino Grassetti

Conduce Raffaella Galamini, giornalista enogastronomica

Ore 16,00 E.V.O. L’oro verde del Comune di Viterbo

E.V.O. Basolio, MammaMia, Petrignanum, Rasena Olearia, San Bartolomeo

Degustazione guidata da Stefano Polacchi curatore Guida Oli d’Italia Gambero Rosso

Ore 17,00 Show Cooking Danilo Ciavattini Ristorante Danilo Ciavattini Stella Michelin

Raviolo di Pollo San Bartolomeo gocce di fegatini, pomodori appassiti riduzione di Marsala e fondo di cottura

Conduce Stefano Polacchi caporedattore de Il Gambero Rosso

Ore 18,00 Show Cooking Mario Di Dato O’ Sarracino

Pici con zafferano Tescari e alici con patate viola della Tuscia

Conduce Alessandra Di Tommaso enogastronoma www.carlozucchetti.it

Ore 18,00 Visita Guidata Il paese nella città: Pianoscarano racconta,

visita della Chiesa e Cripta di Sant’Andrea. Degustazione e visita Caseificio Cioffi.

Appuntamento alla Fontan di Piano. Prenotazioni: Irene 393 3232478

A cura Pro Loco Viterbo

Ore 19,00 Laboratorio del gusto I salumi Coccia Sesto ed i prodotti caseari di Monte Jugo

Conduce Alessandra Di Tommaso enogastronoma www.carlozucchetti.it