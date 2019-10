Montalto di Castro – Documenti falsi e cocaina, arrestati due africani

Montalto di Castro, 30 ottobre 2019 – I carabinieri della locale stazione, durante la notte, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, in particolare nella zona litoranea, strada statale Aurelia, per monitorare i flussi notturni di auto che transitano dal Lazio alla Toscana e viceversa, hanno fermato una macchina, con a bordo due cittadini africani: uno di origini tunisine di 33 anni, e l’ altro di origini marocchine di 31 anni, perché insospettiti dal fatto che alla vista della macchina dei carabinieri abbiano assunto un atteggiamento insolitamente prudente. La pattuglia automontata li ha quindi fatti fermare e sottoposti ad un’ attenta perquisizione personale e della macchina. Al termine delle operazioni effettuate dai carabinieri i documenti dei due ragazzi sono risultati falsificati e a bordo della loro auto, bene occultati vi erano ben 22 grammi di cocaina, oltre a 1000 euro in contanti. Immediatamente i due sono stati dichiarati in arresto e tradotti presso il carcere di Civitavecchia.

Correlati