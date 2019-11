Lutto in casa Di Battista, il cordoglio del Movimento 5 Stelle Viterbo

Roma, 11 novembre 2019 – Grave lutto per l’esponente del Movimento Cinque Stelle Alessandro Di Battista, a cui, come riportano diversi attivisti e compagni, sarebbe morta la madre, dopo una lunga malattia a 74 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio dimostrati dal mondo politico.

La notizia è stata confermata dall’esponente 5 Stelle sul suo profilo Facebook, specificando che i funerali si terranno domani a Roma alle ore 11, presso la chiesa di Santa Chiara, in piazza dei Giochi Delfici.

Molti i grillini che stanno mostrando il loro affetto e vicinanza via social, la notizia, arrivata nella Tuscia ha subito destato dispiacere, essendo il deputato originario di Civita Castellana, paese dove vivono i genitori, tra questi il Movimento 5 Stelle Viterbo attraverso la seguente nota “il Movimento cinque Stelle Viterbo si stringe con un grande abbraccio intorno ad Alessandro e Vittorio Di Battista per il grave lutto che li ha colpiti. Vi siamo vicini per l’immensa perdita che avete subito, non ci sono mai parole giuste da dire in certi momenti ed il silenzio forse sarebbe la cosa migliore, ma l’amicizia, la stima e l’affetto che proviamo nei vostri confronti non ci permette di farlo. Coraggio Vittorio, coraggio Alessandro, siete instancabili guerrieri, noi siamo e saremo sempre con voi”.

La notizia giunta nel viterbese