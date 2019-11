Regione Umbria, De Luca: “Presidente Tesei, non scelga assessori con conflitti di interessi”

Il MoVimento 5 Stelle Umbria esprime forte preoccupazione e attenzione sulle situazioni di potenziale conflitto d’interessi ed incompatibilità, in merito alla nomina degli assessori della giunta della Presidente Donatella Tesei.

Andando oltre i giudizi di natura politica sui rumors emersi dalla stampa, sull’onda dell’impegno di totale discontinuità con il passato, nell’ambito delle mie prerogative ritengo doveroso prestare la massima attenzione in ordine ai potenziali conflitti d’interesse e alla sussistenza di cause di incompatibilità dei membri che verranno nominati nell’esecutivo regionale. Come premessa di un buon governo va garantito in maniera assoluta che le responsabilità decisionali, ognuno per i propri ambiti, siano in capo a soggetti che non abbiano interessi personali o professionali in contrasto con l’imparzialità richiesta da tali responsabilità.

Questo a partire dall’incompatibilità tra l’attività di consulenza legale, amministrativa o tecnica prestata verso società che intrattengono rapporti di natura contrattuale con le varie articolazioni dell’amministrazione regionale, su argomenti che sono sotto la diretta competenza dell’esecutivo.

È nostro auspicio che nell’interesse di tutti i cittadini umbri la nuova Presidente della Regione possa scegliere tra le migliori competenze possibili ma libere da potenziali conflitti in contrasto con l’interesse pubblico ed il bene della nostra regione.

Thomas De Luca, consigliere regionale MoVimento 5 Stelle – Umbria