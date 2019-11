“LI FI”, l’ultimo romanzo di Jessica Diotallevi

VELLETRI – Romana di nascita cresciuta nella Tuscia a Fabrica di Roma, Jessica Diotallevi è una giovane autrice e scrittrice che si sta facendo strada. Del libro “Li Gì” pubblicato il 15 novembre si potrà leggere l’anteprima, su Amazon, ed è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

LI.FI il titolo, la cui trama ha come filo conduttore Raymond, un giornalista presso la testata “In sole ventiquattr’ore”, a Los Angeles. Procaccia opere editoriali e ne scrive recensioni assieme al suo collega, Thomas.

Atterrito dagli insuccessi editoriali e personali, tra cui il tradimento di Claire con Simon T., decide di vendicarsi nei confronti del sistema. Torna in New Mexico, a Word Island, nel capannone delle vacanze estive di quando era solo un bambino, e crea un apparecchio, “LI FI”, che permette di manipolare il pensiero umano tramite la connessione di quest’ultimo ad un programma di testo che Ray utilizza per alterare le frequenze cerebrali Alfa delle coppie di innamorati su cui tesse la trama della sua vendetta, e del suo ultimo romanzo, mantenendo i limiti del male col l’aiuto di un vecchio amico, Mooney.

Le coppie manipolate dal LI FI sono quattro. Scelte da Ray e dall’apparecchio per fragilità, segreti ed intenti nascosti. Le coppie sono composte da Claire e Simon T, Alexis e Romeo, Sasha ed Easly, e Dug ed Angie. Raymond le distrugge una ad una, spettacolarizzando i loro problemi e dandogli una voce crudele. Ma l’ultima coppia sfugge alle fila del testo e a Ray non rimane altro che fare i conti con la penna del suo mostruoso ego.

Il libro un apprezzato mix tra fantascienza, noir sa mantenere vivo l’interesse durante tutta la lettura, sino alla sua conclusione,sarà prossimamente in tutte le librerie on line.

Jessica scrive di lei: “Nella vita mi sono sempre chiesta perché io debba divenire un dato da archivio. Se per ogni fatto commesso ci fosse una data reale, il mondo ora sarebbe poche chance e pistole.

Ma il tempo non esiste, si veste d’energia e sulle nostre bocche di rughe a colpire il cuore, ed io sono così, come una ruga sul cuore: una giovane esperienza. Porto il nome di Jessica Diotallevi, nata a Velletri, vissuta per metà in terra etrusca e per l’altra metà nella capitale delle lupe e dei bambini imperatori. Ho 28 anni; ho studiato scienze umanistiche alla Sapienza e scrittura creativa tramite corsi privati.

Le mie passioni sono molteplici: dialogare con la natura, immergermi nel verde silenzio, fare musica, leggere libri di qualunque tipo anche se adoro i thriller, noir, d’avventura e quelli di Filosofia. Mi scateno quando posso con la fotografia e i viaggi. Dipingo e polemizzo a priori ciò che di brutto rapisce il mio occhio. Per il bello invece, mi trattengo. No, non sono un’esteta. Venendo al dunque, la scrittura è la mia porta voce o io sono la sua, ma in ogni caso, in questo, sono una grande ironica bugiarda. Io non ho lei, lei non ha me. Ci serviamo con amore l’una dell’altra. Ho iniziato con la poesia, ed ora narro: scrivo racconti, racconti sonori, un esempio è “Stati D’ansia” su Youtube, e romanzi. Lo scorso anno ho pubblicato, ad Aprile, il romanzo “La Via dell’Anice Stellato”, e altre mie poesie attraverso noti concorsi letterari, su antologie. Spero con la mia scrittura di donarvi emozioni forti, perché con umiltà continuerò a farlo: il sublime richiede sforzo”.