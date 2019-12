Unitus – Continuano i seminari di Digituscia su Data Science, un’opportunità per tutti

Si discuterà di analisi finanziaria, alternative data e digitalizzazione

Viterbo – Sei gli incontri fissati tra dicembre 2019 e gennaio 2020, che si svolgeranno presso la sede dei Corsi di Laurea di Ingegneria Industriale e Ingegneria Meccanica dell’Università degli Studi della Tuscia a largo dell’Università a Viterbo (zona Riello).

Gli studenti DEIM che parteciperanno ai sei seminari riceveranno 2 CFU.

L’iniziativa nasce all’interno del corso di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo che negli ultimi anni ha investito nella costruzione di una rete di rapporti con le imprese e con il mondo del lavoro, diventando sempre di più polo di riferimento per la cultura digitale. Un percorso che ha visto la partenza dell’indirizzo di Informatica Industriale e Automazione due anni fa e che sta proseguendo nel solco della collaborazione con il mondo e la cultura digitale.

Questi nel dettaglio orari e argomenti che verranno trattati nei prossimi 6 appuntamenti:

Innovazione in Settori Tradizionali

6 dicembre – Lego Serious Play – Andrea Romoli, Lego Serious Play Italia

13 dicembre – Analisi dei dati digitali – Valentina Tortolini, ByTek

20 dicembre – Data Management Platform e Integrazione Dati – Filippo Trocca, 3rdPlace

10 gennaio – Strategie di Advertising – Ivan Cicconi, ByTek

17 gennaio – Università e Imprese: il caso dell’Università di Bolzano e NOI Techpark – Raoul Ragazzi e Paolo Lugli, NOI TechPark e Università di Bolzano

24 gennaio – Search Marketing: come analizzare i bisogni degli utenti attraverso i dati dei motori di ricerca – Paolo Dello Vicario, ByTek.

L’ingresso ai seminari è gratuito, previa iscrizione a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-digituscia-seminari-sullimprenditoria-digitale-a-viterbo-83587437275