Ladispoli – Istituto Alberghiero protagonista ad Anzio al “FOOD & COFFEE CHALLENGE”

ANZIO – Per l’Alberghiero di Ladispoli torna l’appuntamento con la ‘Food & Coffee Challenge’ di Anzio (ex “Coffee Competition Martina Forino”). La competizione, nata nel 2008 come “Coffee Competition”, è dedicata a Martina Forino, allieva dell’Istituto ‘Apicio’, prematuramente scomparsa in un incidente stradale.

Per questa edizione saranno chiamati a partecipare i concorrenti degli Istituti Professionali Alberghieri delle Regioni Lazio, Campania, Toscana, Marche, Basilicata Molise ed Abruzzo.

Queste le Sezioni: Espresso, Bar e Pasticceria, Latte Art. Gli scopi della manifestazione – viene sottolineato dagli organizzatori – sono molteplici: offrire a tutti gli studenti l’opportunità di misurarsi ad armi pari, stimolare lo studio specifico dell’utilizzo del caffè in tutti i settori dell’HORECA (Hotellerie-Restaurant-Café), incentivare l’affermazione professionale degli allievi, favorendo l’incontro fra alunni e docenti provenienti da diversi Istituti italiani, al fine di scambiare conoscenze, esperienze e metodi di lavoro.

Ma l’obiettivo principale è, evidentemente, quello di valorizzare la creatività degli studenti degli Istituti Alberghieri.

Al concorso potranno partecipare quattro alunni per scuola.

La competizione si svolgerà presso l’ I.P.S. “MARCO GAVIO APICIO di Anzio giovedì 12 dicembre 2019.

Ad accompagnare gli allievi dell’Alberghiero di Ladispoli saranno la Dirigente Scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa, la Vicepreside Prof.ssa Valeria Mollo, la Prof.ssa Donatella Di Matteo, il Prof. Bruno Mazzeo e il Prof. Fulvio Papagallo.