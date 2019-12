Viterbo – Tuscia a pezzetti “Io sto con il Palazzo Papale”

VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo: Certo servirà l’aiuto del Governo, della Regione e del Comune, ma nel frattempo, io tu e tutti noi che facciamo? Aspettiamo ancora una volta che qualcuno arrivi con i soldi e risolva i guai?Speriamo che arrivi, ma adesso che si fa?

Dobbiamo metterci nella condizione di poter esigere attenzione.

Tuscia a Pezzetti è una piccola attività commerciale votata alla e-commerce ed in perdita. Decide di regalare 100 puzzle costati circa 1500 euro per iniziare l’azione dal basso. Basta chiacchiere, primo fare!

Comprando un puzzle del Palazzo Papale, in vendita al negozio di souvenir di Piazza del Duomo, si fa una donazione di tutto il prezzo: 25 Euro.

Negli Stati Uniti spesso le campagne di raccolta soldi si fanno così: per ogni oggetto comprato una ditta regala altrettanto alla causa.

L’idea è semplice: per ogni puzzle che un viterbese compra, una ditta, una banca, una fondazione, che se lo può permettere, regala 25 Euro per il consolidamento del Palazzo Papale.

Se 100 viterbesi comprassero 100 puzzles si metteranno insieme 2500 Euro.

Se le banche, le ditte grosse locali, quelle con milioni di fatturato per essere chiari, mettessero sul piatto altri 2500 Euro l’una, presto avremmo soldi seri. Sarà più facile poi chiedere che la Regione Lazio faccia la sua ed il Comune di Viterbo non chieda solo aiuto. Se arrivano 200.000 Euro dal governo e ci mobilitiamo adesso arriviamo ai 400.000 necessari.

Quest’anno regala alla tua famiglia al tuo amico, al tuo collega di lavoro, al tuo dipendente, un puzzle del gioiello di Viterbo e mentre passi la serata a comporlo, racconta del Palazzo Papale, del primo conclave, del capitano del popolo Raniero Gatti e del tetto scoperchiato. Racconta ai tuoi cari come Viterbo era al centro del destino d’Europa e di come la piccola Rosa gioca da viva e nei sogni con Guelfi Papi e Ghibellini. Se ti manca qualche informazione cerca sul web, ormai basta un click. Io sto con il Palazzo Papale. Una città è come la casa, ci viviamo a lungo, dobbiamo coccolarla e presentarla bellissima.

Questa è la mia di città e la tengo stretta al cuore.

Oggi pomeriggio insieme a Aurora Montanaro, Andrea Radanich, Mammo Rappo Andrea Pezzetti e Lucio Matteucci sono stati consegnati i 100 puzzle al Museo del Colle del Duomo.

