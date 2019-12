Polfer – Operazione “stazioni sicure”, un arresto e tre denunce a Natale

Roma – 1 persona arrestata, 3 denunciate in stato di libertà, 965 persone controllate, 152 operatori impiegati, 55 scali FS interessati, 2 le sanzioni contestate in materia ferroviaria.

Questo è il bilancio dell’attività posta in essere dal Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ambito dell’Operazione “STAZIONI SICURE” svolta nella giornata del 23 dicembre scorso, incentrata sul rafforzamento delle attività di controllo straordinario del “ territorio ferroviario”.

Personale Polfer di Civitavecchia, ha proceduto all’arresto di un cittadino italiano destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia in data 11 dicembre 2019.

A Roma Termini le diverse pattuglie Polfer in servizio, hanno proceduto alla denuncia di : una straniera, che ha aggredito verbalmente personale FS per poi dileguarsi tra la gente. Allertata la pattuglia Polfer, la donna è stata rintracciata e denunciata in stato di libertà.

Un cittadino nigeriano, che dopo aver arrecato disturbo a personale FS presente ai varchi d’ingresso della stazione, al controllo dei poliziotti intervenuti ha rifiutato di declinare le proprie generalità, ed ha aggredito gli Agenti che pertanto lo hanno denunciato in stato di libertà.

Un italiano, perché, a seguito di un controllo di Polizia, è risultato inottemperante al provvedimento del Daspo urbano emesso dal Questore di Roma con divieto di accesso all’interno della Stazione FS.

Una cittadina romena, che dopo un controllo, è risultata inottemperante al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella città di Roma.

