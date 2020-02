San Valentino, Rossi: «Regione ‘amica’ perché non promuovi Terni e il suo Santo Patrono in tv, magari durante Sanremo?»

Il consigliere comunale Michele Rossi – riferendosi ad uno spot della Regione Marche – sollecita la nuova giunta regionale dell’Umbria (di centrodestra) ad investire su campagne pubblicitarie televisive che promuovano San Valentino non solo come ‘protettore degli innamorati’ ma anche come Santo Patrono di Terni

TERNI – Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere Michele Rossi – Da sempre rincorriamo, lamentandoci, la necessità di far sapere che San Valentino, protettore dell’amore è di Terni, iniziando finalmente anche a noi a godere dei benefici turistici di una festa conosciuta e celebrata in tutto il mondo. E allora, penso, il miglior palcoscenico per diffondere l’informazione potrebbe essere proprio quello di Sanremo! Il Festival peraltro si svolge sempre nella settimana precedente alla festa degli innamorati! Ieri sera, tra i vari blocchi, dello spettacolo andavano in onda spot turistici di varie regioni italiane, dalla Liguria (naturalmente)ma inaspettatamente anche della regione Marche.

Quest’ultimo anche prima dei video delle performance degli artisti caricati su Youtube o Raiplay. E allora perché non pensarci, capire i costi ( sicuramente non abbordabili per un povero comune per lo più in dissesto economico) e confezionare uno spot turistico regionale che promuova anche l’Umbria del sud, le sue bellezze (cascata delle Marmore, Piediluco e borghi) e soprattutto per l’occasione il San Valentino di Terni? Regione “amica” perché non pensarci? Certo poi dopo dovremmo essere capaci di accogliere e non deludere (eventi all’altezza, molto negli ultimi anni è stato fatto ma occorre fare ancora di più ) le migliaia di telespettatori che potrebbero arrivare nella nostra città! E questo ci aiuterebbe a crescere! A tal proposito presenterò una interrogazione in Consiglio Comunale.