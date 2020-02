Civitavecchia – Itticoltura, Tedesco: “La Regione riapra la conferenza dei servizi”

CIVITAVECCHIA – “Come con il termovalorizzatore e i rifiuti, anche con la questione dell’Autorizzazione Regionale all’impianto di itticoltura in località La Frasca i Comuni del comprensorio saranno una garanzia di salvaguardia dell’ambiente.

Non è la prima volta che il territorio si ritrova a dover gestire problematiche che gli cadono sopra dall’alto: anche questa volta mi pare da parte dei colleghi del litorale ci sia la ferma volontà nel fare fronte… comune, nel verso senso del termine, affinché alle istituzioni locali non sia sottratto il diritto di dire la propria parola e di rappresentare in qualsiasi sede le istanze dei cittadini. In particolare, sia chiaro che la Regione Lazio e il Ministero all’Ambiente non potranno ignorare i documenti di Capitaneria di Porto e Ministero delle Politiche Agricole che già la Commissione Ambiente ha recepito, così come ulteriori aspetti che sono allo studio degli uffici competenti: l’auspicio ovvio è che ora chi di dovere riapra la conferenza dei servizi, davanti ai nuovi e determinanti elementi emersi”. Questo quanto dichiara il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.