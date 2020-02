Civitavecchia – Rifiuti: L’arrogante sindaca di Roma pronta a querelare la Mad

Intanto la raccolta di Ama dei rifiuti sulle strade non si è fermata, ma la spazzatura sta colmando le fosse e i depositi di Ama a Rocca Cencia e Ponte Malnome, dove sostano prima del trasferimento nei Tmb per la lavorazione. Il blocco riguarda gli scarti dei rifiuti indifferenziati che esce solamente dai Tmb e non dai Tm, quindi per circa il 20% della spazzatura il problema non si pone. Ma i due impianti Tmb di Colari a Malagrotta e quello di Ama a Rocca Cencia complessivamente trattano i tre quarti della spazzatura complessiva che non può essere conferita in discarica.

Torna lo spettro dell’emergenza rifiuti. Questo perché giovedì, dopo un blitz dei carabinieri della Forestale, le due discariche «private» di Civitavecchia e Roccasecca, la seconda a Frosinone, hanno chiuso i cancelli ai camion carichi di immondizia in arrivo da tutta la regione. «Problemi sui codici del rifiuto», la motivazione che ha portato allo stop. E ciò rischia di far risprofondare nella crisi la Capitale visto che, in assenza di impianti per smaltire, l’Ama sarà costretta a lasciare a terra i rifiuti. Con un risultato che sarebbe solo un déjà-vu: cassonetti strapieni, miasmi, scuole e ospedali in allarme, emergenza sanitaria all’orizzonte. In più, c’è anche la questione contabile non banale perché in questi casi scatta in automatico tutto quello che l’emergenza comporta: il costo a tonnellata per lo smaltimento in quelle discariche è circa 120 euro, in regime di crisi il prezzo può levitare fino a toccare i 200 euro di soldi pubblici. E la differenza può portare il Comune ad aumentare la Tari, già tra le più alte d’Italia.

Tali rischi per un sistema così fragile generano tensioni a tutti i livelli, specialmente dopo la chiusura della discarica di Colleferro e in attesa di soluzioni strutturali, come l’impianto di smaltimento a Monte Carnevale deciso dal Campidoglio. Ieri Raggi, che sulla pulizia della città si gioca la credibilità in prospettiva della probabile nuova candidatura a sindaco, ha scritto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, al prefetto, Gerarda Pantalone, al governatore, Nicola Zingaretti, e al premier, Giuseppe Conte, per segnalare il proprio timore di «un’immediata ricaduta su Roma» a causa della chiusura forzata delle due discariche. Ha inoltre chiesto formalmente alla Regione di «indicare urgentemente delle alternative», mossa che ha indotto la Pisana sia a studiare una strategia di rinforzo dell’«export» rifiuti in altre regioni (Abruzzo in primis), sia a scrivere a sua volta a Costa: il problema dei codici del rifiuto che ha portato alla chiusura delle discariche è generato da un conflitto tra normativa europea e legge italiana che il ministero può superare attraverso la pubblicazione delle sue linee guida.

Quindi la sindaca — e anche l’Ama — ha scritto anche per informare i vertici delle istituzioni che il Campidoglio è pronto a sporgere querela «per interruzione di pubblico servizio» nei confronti della società, in capo all’imprenditore Valter Lozza, che gestisce gli impianti. Che è la Mad, ovvero la stessa che è proprietaria di due delle tre discariche del Lazio e che sta elaborando il progetto su Monte Carnevale da presentare alla Regione per il via della Conferenza dei servizi necessaria per il nuovo impianto. Lozza, per altro, è indagato per traffico di rifiuti dalla Dda di Roma che lo accusa di aver smaltito scarti pericolosi nel sito di Roccasecca. Mentre, a Cassino, aspetta a breve il verdetto di secondo grado dopo la condanna a un anno e otto mesi per intralcio alla giustizia.