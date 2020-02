Roan, sequestrati 6mila ricci di mare a Santa Marinella

SANTA MARINELLA – Ennesimo duro colpo inferto, nella notte, ai professionisti del bracconaggio ittico da parte delle Fiamme Gialle della Stazione Navale di Civitavecchia, che sul litorale di Santa Marinella (RM) hanno sottoposto a sequestro ben 6.000 esemplari di ricci di mare, illecitamente pescati da due pescatori di frodo originari della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il blitz dei finanzieri è scattato intorno alle 02.00, nel corso di un mirato monitoraggio costiero notturno predisposto dal Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia su tutto il litorale laziale, nell’intensificazione dei controlli di Polizia economico-finanziaria attuati nel settore del contrasto aitraffici illeciti via mare e della pesca di frodo.

Dopo un accurato appostamento dei militari di pattuglia in un tratto di costa sul litorale di Santa Marinella (RM), peraltro già precedentemente interessato a tali fenomeni di illegalità, gli stessi hanno individuato, dapprima,l’autovettura di appoggio dei due pescatori di frodo, cheapprofittando delle perfette condizioni meteo si erano immersi a fare razzia del prezioso echinoderma, e soltanto dopo una paziente e prolungata attesa, li hanno colti di sorpresa nel momento in cui, riemersi, guadagnavano la riva e, furtivamente, caricavano a bordo dell’autovettura tutto il prodotto ittico illecitamente pescato.

È scattato quindi il sequestro dei 6000 esemplari di riccio di mare (pari a circa 300 kg), contenuti in 4 ceste, e di tutta l’attrezzatura da pesca utilizzata, con la contestuale irrogazione ai due bracconieri ittici di sanzioni amministrative per complessivi € 4.000,00.

Tutti i ricci di mare sequestrati sono stati immediatamente rigettati in mare dai finanzieri, allo scopo di garantire il ripopolamento dei fondali e di ristabilire l’equilibrio dell’ecosistema marino, compromesso dalle irresponsabili condotte dei pescatori di frodo.

I ricci di mare, appartenenti alla famiglia degli echinodermi, fungono a tutti gli effetti da “biorimediatori naturali” poiché la loro normale azione di “filtraggio” dell’acqua di mare,restituisce dei benefici all’ecosistema marino, fornendo alle popolazioni rivierasche un servizio eco-friendly, ragion per cui la loro pesca è contingentata (1.000 esemplari al giorno per i pescatori professionali e solo 50 per gli sportivi) e addirittura sospesa, ogni anno, nel mese di maggio.

La continua domanda del mercato fa sì che, accanto ai pescatori professionali autorizzati, vi sia un vero e proprio esercito di abusivi che, attirati dagli importanti guadagni (circa 1 Euro per ciascun esemplare di riccio di mare), incuranti delle conseguenze ambientali delle loro condotte, attuano una vera e propria razzia incontrollata dei fondali, che ne sta progressivamente causando la desertificazione.

Tuttavia, la pesca di frodo non impatta negativamente solo sull’ambiente marino, incidendo – come peraltrostigmatizzato dallo United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) con il rapporto sui Fisheries Crimes – sulla leale concorrenza, alterando le regole del mercato e danneggiando gli onesti operatori del settore, ma anche alimentando il circuito del nero e dell’evasione fiscale.

Da qui il fondamentale ruolo della Guardia di Finanza nelcontrasto del bracconaggio ittico, svolto a tutela della biodiversità marina, dell’economia legale e nell’interesse dei cittadini.