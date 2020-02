Carnevale viterbese – Sabato sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, attenzione alla viabilità

Viterbo – Dopo il successo della prima uscita, sabato 22 febbraio si replica con la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati. Partenza alle ore 15 da piazza Verdi. La sfilata proseguirà per via Matteotti, piazza della Rocca, via e piazza San Faustino, via Cairoli, piazza dei Caduti, via Marconi e ritorno su piazza Verdi.

Martedì 25 febbraio, a piazza Verdi, sempre a partire dalle ore 15, si terrà invece una festa in maschera per bambini. A ricordare tutti i provvedimenti riguardanti la circolazione (e la sosta) veicolare è l’assessore alla viabilità Laura Allegrini.

Nello specifico, come previsto dall’ord. n. 83/2020 della polizia locale, a partire dalle ore 7,30 (fino a cessata necessità) del 22 febbraio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in piazza Verdi, per consentire il montaggio e lo smontaggio dei carri allegorici.

Divieto di sosta con rimozione, dalle ore 8 (fino a cessata necessità) del 22 febbraio, nelle seguenti vie:

via Rosselli (lato Camera di Commercio), via Marconi, piazza della Repubblica, piazza dei Caduti, via Cairoli, via San Faustino, piazza della Rocca (area parcheggio lato Rocca Albornoz), via III Reggimento Granatieri di Sardegna (primo tratto), via Matteotti, via E. Bianchi, via San Luca, via S. Agostino (ultimo tratto intersezione via Cairoli), via del Pavone (ultimo tratto intersezione con via Cairoli), via Lucchi (ultimo tratto intersezione con via Cairoli), via San Bonaventura (ultimo tratto intersezione con piazza della Vittoria), piazza della Vittoria.

Dalle ore 11 (fino a cessata necessità) del 22 febbraio sarà interdetta la circolazione veicolare da viale R. Capocci direzione piazza Verdi, ad esclusione dei veicoli in uscita provenienti da via Porta Murata, via Teatro Nuovo e via San Marco che transiteranno nei corridoi opportunamente creati in direzione via Rosselli, e quelli provenienti da via Santa Rosa che verranno deviati in via Matteotti e via Marconi.

Dalle ore 13,30 di sabato sarà interdetta la circolazione veicolare in via Casa di Santa Rosa e via Santa Rosa, con deviazione – all’altezza di piazza Dante – per i veicoli provenienti da via Mazzini in via della Marrocca, mentre per i residenti o per comprovate urgenti necessità autorizzate dalla C.O., la deviazione sarà in via Mazzini e Corso Italia.

Dalle ore 14 dello stesso 22 febbraio, in piazza Verdi, via Matteotti, piazza della Rocca, via e piazza San Faustino, via Cairoli, piazza dei Caduti e via Marconi, durante il transito del corteo sarà interdetta la circolazione veicolare. Previste le opportune deviazioni del traffico, ad eccezione dei veicoli di pronto intervento e di pronto soccorso, dei veicoli a servizio di forze di polizia e forze armate (con sede nella zona interessata), veicoli in uso a residenti, a medici in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno.

Inoltre, in base alle condizioni viarie e viabili, gli agenti di polizia locale e altri organi di polizia stradale potranno interdire la circolazione e disporre le deviazioni del caso, rispettivamente su via Saffi e via delle Fabbriche, o, all’occorrenza, disporre la chiusura di Porta Romana, con interdizione della circolazione veicolare in via Garibaldi, disponendo altresì deviazioni in viale R. Capocci, via Santa Maria in Gradi e via A. Diaz. In caso di necessità potranno essere adottate ulteriori misure, come l’interdizione della circolazione veicolare anche ai residenti e agli autorizzati.

Previsti altri provvedimenti per consentire ai carri in arrivo dai comuni di Vitorchiano e Vetralla di raggiungere il luogo della manifestazione (piazza Verdi). Pertanto, il 22 febbraio, al momento del transito dei carri (andata e ritorno), si verificheranno interruzioni della circolazione veicolare sulle strade percorse. I carri di Vitorchiano, in occasione della sfilata di sabato 22 febbraio, rispetteranno il seguente percorso, a partire dalle ore 10,30: partenza da viale F. Baracca (area ex Consorzio), via della Ferrovia, sottopassaggio, viale R. Capocci, via F.lli Rosselli e piazza Verdi. Al termine della manifestazione da piazza Verdi si muoveranno su via F.lli Rosselli, viale R. Capocci, sottopassaggio, via della Ferrovia (senso contrario di marcia), viale Trieste, strada Acquabianca fino all’intersezione con strada Pian del Cerro (rotatoria). Per quanto riguarda invece i carri di Vetralla, presenti nella sola giornata di sabato 22 febbraio, rispetteranno il seguente percorso, a partire dalle ore 11: strada Cassia sud (intersezione strada Montigliano), strada Cassia Sud, viale Diaz, viale R. Capocci, via F.lli Rosselli e piazza Verdi. Per il ritorno, al termine della manifestazione, si farà il percorso inverso.

L’assessore Allegrini ricorda infine i provvedimenti viari in occasione della festa in maschera per bambini, in programma martedì 25 febbraio a piazza Verdi (ord. n. 85/2020 – polizia locale). Divieto di sosta con rimozione a piazza Verdi il giorno 25 febbraio dalle ore 14 alle ore 20. Dalle ore 14,30 sarà interrotta la circolazione veicolare in via F.lli Rosselli e in via delle Rose (ad eccezione dei veicoli necessari agli allestimenti delle iniziative e dei veicoli in uso ai residenti solo per urgenti e comprovate necessità). Dalle ore 14,30 del giorno 25 febbraio, inoltre, i veicoli provenienti da via Santa Rosa, verranno deviati su via Marconi e via Matteotti. I veicoli provenienti da via Mazzini (all’altezza di piazza Dante) verranno deviati su via della Marrocca, mentre per i residenti o per comprovate urgenti necessità autorizzate dalla C.O. la deviazione sarà in via Mazzini e Corso Italia.

E ancora, dalle ore 14,30 di martedì 25 febbraio, i veicoli provenienti da via del Teatro Nuovo, via San Marco e via di Porta Murata, transitando nel corridoio opportunamente creato, verranno deviati su via Marconi e via Matteotti.

Tali misure di interdizione della circolazione veicolare si intendono derogate al fine di consentire il transito ai veicoli di soccorso, di emergenza e di Polizia, nonché ai veicoli in uso ai residenti, solo per urgenti e comprovate necessità, con deviazione su via Marconi e via Matteotti.