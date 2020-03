Roma – Aperto oggi il processo a Panzironi, inventore di “Life 120”

L’Ordine dei medici si è costituito parte civile contro il giornalista

Roma- Si e’ aperto oggi a Roma il processo a carico di Adriano Panzironi, il ‘guru’ dello stile di vita ‘Life 120′, un regime alimentare che promette di vivere fino a 120 anni grazie anche all’assunzione di integratori venduti da una sua stessa societa’. Seguito da 500 mila persone, lo troviamo in televisione ventiquattro ore su ventiquattro su Canale10 con il suo format televisivo “Life 120 channel”. Lo avevamo da poco incontrato a Viterbo ( leggi intervista) dove ci aveva spiegato i dettagli del suo lifestyle. (leggi articolo).

Ricordiamo che Panzironi non e’ un medico ma un giornalista. Il primo a costituirsi parte civile nel processo, dopo aver denunciato Panzironi per esercizio abusivo della professione, e’ stato il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi.”Abbiamo da poco finito– racconta Magi all’agenzia Dire- ma oggi non si e’ detto molto. La prima udienza vera e propria, con il dibattito, ci sara’ il 31 marzo alle ore 15 nell’aula 13 del Tribunale a piazzale Clodio. E sara’ aperta, a differenza di oggi. I giudici non avevano ancora a disposizione tutta la documentazione, e la definizione dell’accettazione di tutte le parti civili ci sara’ appunto il 31 marzo“.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 348 del Codice penale, l’esercizio abusivo della professione è un reato che si configura ogni volta che una persona pratica un mestiere per cui è richiesta una specifica abilitazione, ma senza averne i titoli. Nel caso in cui il giudice stabilisca l’effettiva sussistenza del reato, il nostro ordinamento prevede il carcere per un periodo da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni, insieme a una multa tra i 10mila e i 50mila euro.

A questa pena andrebbe aggiunta l’interdizione dall’albo professionale, ma nel caso di Panzironi non potrà accadere dato che al momento non è iscritto ad alcun ordine medico. Infine, lo stesso articolo 348 prevede un inasprimento delle sanzioni qualora l’imputato abbia “determinato altri a commettere il reato”, ossia se verrà stabilito che altre persone della galassia Life 120 siano state spinte dallo stesso Panzironi a esercitare a loro volta abusivamente la professione medica. Ipotesi, quest’ultima, che pare essere però poco verosimile.

Al fianco dell’Omceo Roma, contro Panzironi, dovrebbero esserci l’Ordine dei medici di Milano, l’Ordine dei Medici di Venezia, l’Ordine dei medici di Napoli, l’Ordine nazionale dei Biologi, l’Ordine dei Giornalisti del Lazio, ma anche l’Associazione nazionale dei panificatori e pasticceri. Panzironi oggi era in aula. Racconta ancora Magi alla Dire:“Si e’ presentato con i suoi adepti che gli davano supporto, hanno fatto anche una diretta su Facebook. Panzironi vuole spettacolarizzare tutto, forse non ha ancora capito che e’ a processo... “. Ma sembrava preoccupato? “Non troppo… Ma vediamo come evolve il dibattito– risponde il presidente dei medici capitolini- il 31 marzo ci faremo meglio un’idea“.

L’ultima trovata del ‘guru’ di ‘Life 120’, intanto, esposta nel corso del programma televisivo ‘Non e’ l’arena’ in onda su la7, e’ stata la sua ‘ricetta’ per ‘salvarsi’ dal Coronavirus, dichiarando che per far fronte al virus lo Stato dovrebbe regalare integratori di vitamina C e D. La tesi e’ totalmente priva di basi scientifiche. “Un commento su questo? Preferisco non farlo in questa fase…“, ha risposto infine Magi.