Roma – Il Poliziotto potrebbe aver preso il Covid-19 durante un concerto ad Assago

Roma – Il poliziotto del commissariato di Spinaceto, periferia sud della Capitale, positivo al Coronavirus potrebbe aver contratto il virus durante un concerto ad Assago a confermarlo è una nota dell’assessorato alla Sanità della Regione Lazio. «L’indagine epidemiologica effettuata sui casi di Pomezia, collegati all’agente di polizia ricoverato allo Spallanzani – si legge – evidenzia un link epidemiologico con l’evento del 14 febbraio al Forum di Assago. La sequenza temporale dell’esordio dei sintomi e l’analisi sierologica depongono per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia». È qui che sarebbe stata contagiata la figlia dell’agente di polizia in servizio a Spinaceto.

In quella data al Forum si teneva il concerto dei Jonas Brothers e si era registrato il tutto esaurito. La conferma arriva anche da numerose testate giornalistiche nazionali.

C’erano quindi migliaia di persone ma non sarà facile rintracciarli tutti, come avvenuto in altri casi, perchè i biglietti dei concerti non sono nominali. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera “verranno invece contattati tutti i passeggeri che erano con lei sul treno. Per loro scatteranno le stesse procedure, attivate lunedì dalla Regione Lazio, per i 98 pazienti e i sei tra operatori sanitari e personale addetto alla sicurezza”.