Coronavirus – Lega, commissario ad hoc per gestire carenza dispositivi di protezione nel Lazio 

ROMA – “Nel Lazio mancano mascherine, guanti e disinfettanti per medici, infermieri, operatori sanitari e addetti alle pulizie che lavorano in prima linea a contatto con i pazienti contagiati dal Coronavirus.

Proponiamo la nomina di un commissario ad hoc che si occupi esclusivamente dei dispositivi di protezione individuale.

Non possiamo permettere che queste persone rischino di essere contagiate per mancanza di materiale protettivo. Fino ad oggi la giunta Zingaretti ha fatto davvero ben poco e non vorremmo che la situazione degenerasse.

Occorre inoltre incrementare l’utilizzo dei tamponi. Anche qui infatti registriamo ritardi che da una parte rischiano di non far avere un quadro della situazione completo e dall’altra facilitano il diffondersi della malattia a causa dei troppi malati non rilevati”.

Lo dichiarano Claudio Durigon e Francesco Zicchieri, rispettivamente coordinatore di Roma e provincia e coordinatore del Lazio della Lega.