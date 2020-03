Coronavirus – Anche nelle Marche vogliono Bertolaso e il presidente Fontana lo “presta”

ANCONA – Bertolaso arriverà domani mattina all’aeroporto di Falconara insieme a Patrizia Arnosti. “Una figura tecnica specializzata nella progettazione di strutture sanitarie, molto legata al nostro territorio che conosce profondamente – continua Ceriscioli.

Ringrazio il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ho sentito in giornata perché ritengo corretto concordare anche con lui questa presenza nelle Marche per la mattinata di domani. Ho molto apprezzato la sua disponibilità e il fatto che in questo momento così difficile per la sua Regione non si sia tirato indietro di fronte alla nostra richiesta di collaborazione. La nostra filosofia è quella di mettere in campo ogni risorsa disponibile e in quest’ottica avere con noi un esperto storico della Protezione civile nazionale, impegnato oggi in prima persona sull’emergenza Coronavirus, può darci un grande aiuto per elaborare la migliore soluzione per il nostro territorio”.

Bertolaso sarà affiancato dalla dirigente del servizio Sanità della Regione Lucia Di Furia, dal segretario generale della Regione Deborah Giraldi e dal direttore generale dell’azienda Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi insieme con il direttore sanitario Alfredo Cordoni.

“Perché – conclude Ceriscioli – pensiamo di collocare questo spazio al centro della regione e cioè nel capoluogo”.